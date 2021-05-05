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王毅、布林肯再次過招！　安理會7日召開高級別會議

▲▼王毅。（圖／達志影像／美聯社）

▲王毅主持會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國5月起輪任聯合國安理會主席，常駐聯合國大使張軍5月3日表示，安理會將在5月7日舉行高級別會議，由中國國務委員兼外長王毅主持，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也會參加。這也是雙方繼今年三月雙方在阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話後的再次交手。

大陸常駐聯合國代表張軍在記者會上指出，7日舉辦的會議是大陸本月擔任聯合國安理會主席的「首要任務」，參加會議的不僅有布林肯，也有來自安理會中的15個國家外長；該場會議主要推動各方維護及踐行真正的多邊主義，運用多邊主義解決當前緊迫的全球性問題。

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲在阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話。（圖／路透社）

張軍指出，新冠肺炎疫情再次提醒，各國相互依存，命運休戚與共，應對好全球性挑戰，唯一正確出路就是維護和踐行多邊主義。

張軍指出，結合安理會議程，中方5月份將把工作重點放在幾個方面，包含堅定維護和踐行多邊主義，支持聯合國發揮核心作用；推動團結合作應對疫情挑戰，促進衝突地區國家恢復發展；恪守「聯合國憲章」宗旨和原則，推動政治解決地區熱點問題；推動加強聯合國能力和機制建設，為應對複雜挑戰提供保障。

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