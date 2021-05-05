G7外長會議公報搶先曝光　強烈挺台參與國際組織！

▲ G7七大工業國外長會議正在倫敦舉行。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2021年七大工業國組織（G7）實體峰會6月將於英國登場，7國外交部長4日率先於倫敦會談，預計5日後發表公報。美國國務院資深官員爆料，與會人員都非常關注台灣議題，公報也將寫入台灣，支持我國有意義參與國際組織，例如世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）。

根據美國國務院簡報，二名資深官員4日於倫敦受訪，說明當天議程。他們上午商討中國問題，並談到緬甸、利比亞與敘利亞，又論及俄羅斯、烏克蘭與白俄羅斯，討論阿富汗問題後，約4小時的部長級會議結束，接著則是分組討論，未來幾天預計針對印太合作、開放社會、疫苗與衛生、氣候、女性教育議題交換意見。

當被問及「會議似乎未談及台灣議題」，一名官員透露，顯然所有人都相當關注這個問題，美國對台灣也有既定政策，這並沒有改變。他也預告，外長會議公報將提及強烈支持台灣有意義參與國際組織，像是WHO和WHA。

官員進一步說明，「不僅因為這是台灣應有的權利，且成員不一定要是國家，也是因為他們有很多東西可以談，尤其是在新冠肺炎問題上。他們在這方面很有經驗，可以幫助我們所有人，將他們排除在外似乎真的會適得其反。這是你們將會在公報中看到的主題之一。」