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社會 社會焦點 保障人權

影／專偷社區停車場汽機車零錢　桃園男搭電梯「巧遇」派出所長慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子疑因缺錢花用，日前夥同另一男子在蘆竹區某社區地下停車場，趁深夜無人看守，翻動汽機車座墊或車門，若發現未上鎖即大肆搜刮零錢等財物，社區已通報警方抓賊；3日下午，李男食髓知味準備再度作案，準備搭乘電梯之際，正巧碰上前來調查的派出所所長，所長一眼就認出李男就是竊嫌上前盤查，李男坦承犯案不諱，全案依竊盜與毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市李姓男子疑缺錢花用，日前在社區地下停車場夥同另一男子趁深夜翻動未上鎖汽機車竊取零錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子疑缺錢花用，日前在社區地下停車場夥同另一男子趁深夜翻動未上鎖汽機車竊取零錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，涉案的19歲李姓男子日前在蘆竹區某社區大樓地下停車場，涉嫌夥同另一男子趁深夜翻動停車場汽機車，發現未上鎖機車座墊或車門，隨即大肆搜刮車內零錢等財物，讓社區住戶發現後透過管委會向警方報案。

▲桃園市李姓男子日前在社區地下停車場夥同另一男子翻動未上鎖汽機車竊取零錢，警方搜出贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市李姓男子日前在社區地下停車場夥同另一男子翻動未上鎖汽機車竊取零錢，警方搜出零錢贓款證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局據報後，3日下午3時許，南竹派出所所長古子毅接獲報案前往社區調查，恰好李男從15樓搭乘電梯下樓，2人在電梯前相遇，所長一眼就認出李男與社區提供停車場監視畫面中竊嫌身影極為相似，所長立即攔查詢問，並將李男帶回派出所訊問。

▲桃園市李姓男子涉嫌竊取社區地下停車場零錢，到案後被警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子涉嫌竊取社區地下停車場零錢，到案後被警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）
員警查出李男除涉嫌竊盜外，還持有安非他命毒品與吸食器，根據監視畫面，李男與另1名男子共同犯案，警方隨後查出共犯身分，已通知該名男子到案說明。

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