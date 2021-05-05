公文曝！未載明「諾富特2館」是防疫旅館　桃市府回應了

▲諾富特飯店涉混居，市府將依照規定開罰。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

諾富特飯店近日爆發華航機師染疫事件，而4日又爆出有民眾入住，但沒被告知是防疫旅館，2團近70名旅客都目前都必須得隔離，讓旅客相當氣憤。此外，網路上5日流傳一份桃園市政府公文，內容顯示明明是桃市府核定諾富特為防疫旅館，但卻推責給中央。對此，桃市府也發表聲明回應。

桃園市政府觀光旅遊局表示，市府依規定協同相關局處共同派員檢核飯店，並確認諾富特飯店符合中央防疫旅宿指引，並於2020年9月29日依民航局公文，於10月14日核定諾富特二舘為防疫旅館。

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▲市府核定諾富特為防疫旅館公文曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀旅局提到，早期核定合格的防疫旅舘不會特別註明舘別，所以公文內容並未特別明列諾富特飯店二館為防疫旅館，但市府與飯店雙方會勘範圍及日後查核表皆以二館為限，查核表上也有清楚載明，「程序上非常清楚，並無模糊空間」。

▲市府強調，查核表上有載明防疫旅館為二館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀旅局也表示，日後諾富特旅館執行防疫旅館業務也分別於二館收住機組人員，一館則經營觀光旅館，接待一般旅客住宿、餐飲及會議等業務。

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