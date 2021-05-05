機師陷染疫風暴　華航全員拍片暖心力挺「YOU ARE MY HERO」

記者賴文萱／台北報導

華航機師身陷染疫風暴，至今感染源不明，也嚴重打擊第一線機組員士氣。華航上上下下員工動員站出來，拍攝影片對機師們喊話「我挺你！YOU ARE MY HERO」，感謝機師們無懼染疫風險，忍受隔離的孤獨，堅守崗位完成一次又一次的飛行。

▲華航員工站出來拍攝影片，幫身陷染疫風險的機師們暖心打氣。（圖／翻攝自華航影片）

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受到疫情影響，全球的航空公司都面臨嚴重衝擊，甚至瀕臨破產，但華航靠著貨運支撐，創造了超出預期的成績。不過，如今華航機師們身陷染疫風暴，更被外界指成是防疫破口，嚴重打擊第一線機組員士氣。

華航員工近日拍攝影片，從空服員到地勤、機務、行政人員全員站出來替機師打氣，高喊「我挺你！YOU ARE MY HERO」，強調機師們在疫情之下，經歷五萬六千次飛行與隔離，依然堅守崗位完成飛航任務。

華航員工指出，機師們義無反顧出入高風險疫區，身負國家經濟脈動、產業發展的重責大任，除了載運旅客，也載運重要物品，包含流感疫苗、腸病毒疫苗及破傷風疫苗、抗癌藥、胰島素、血清、血漿、新冠病毒檢測劑等，對社會的貢獻有目共睹。

▲華航員工站出來拍攝影片，幫身陷染疫風險的機師們暖心打氣。（圖／翻攝自華航影片）

員工表示，即使機組員謹慎遵守防疫規定，嚴格落實防護，但還是面臨無所不在的病毒威脅，且機師們不是在隔離，就是在隔離的路上，感謝教官們為了公司永續經營，還有國人生活的需求，無懼染疫風險，忍受隔離的孤獨，堅守崗位完成一次又一次的飛行，是前線英雄。

華航全員透過拍攝影片，希望傳達給機師們知道，你們並不孤單，大家會一努力度過這一關，華航有你們真好。

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