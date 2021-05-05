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黨規已有排黑條款　吳怡農坦言落實有瑕疵

▲民進黨北市黨部主委吳怡農主持黨務改革說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨北市黨部主委吳怡農主持黨務改革說明會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉毒品案被聲押，北市黨部火速開除其黨籍，挽救黨的形象。台北市黨部主委吳怡農5日召開記者會，強調民進黨章對要入黨者、黨員已有嚴格規定，但他坦言，「在落實上的確有瑕疵」，目前只要有發現，該除名的就除名，一定會落實，將更加嚴格審查入黨。

吳怡農表示，過去入黨時，採用填寫申請書、具結的方式，由地方黨部各自審查，未來應朝向建構查詢系統，黨中央可以隨時主動查核，透過網路資訊輔以人工確認，建立系統化、有效率的查核系統。

吳怡農說，台北市有2萬5000位黨員，這樣的查核雖然過程繁複，但吳怡農強調，必須這麼做，這次的事件，就是因為少數違法營私的人，讓全體正派、正直的黨員，蒙受污名。我們希望借由這樣的機制，還給民進黨員一個清白。

吳怡農也提到，有3位律師的加入顧問團，分別是游琦俊、林俊宏以及黃柏彰，在專業律師顧問協助下，兼顧保障人權、保護個人資訊，完善審查制度。同時，市黨部會增設一個檢舉窗口，若民眾發現有黨員於入黨後涉及犯罪行為，歡迎協助我們找出害群之馬。

吳怡農說，當初投入市黨部主委的選舉，就是想要響應蔡英文主席的號召，希望更多新人參與黨務，讓民進黨落實開放政黨、組成能更反映社會結構。透過這次事件，也看到這工作更加重要，最基層的黨員在民進黨最低落的時候，陪著黨沒有離開，現在最重要的工作是看清問題、解決問題，才不會辜負基層黨員的期待。

▲民進黨北市黨部主委吳怡農主持黨務改革說明會。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨規嚴審入黨　12條規定排黑

根據民進黨內部的入黨辦法，其第二條規定，凡年滿18歲，認同本黨綱領，志願服膺本黨黨章之規定，無下列情事，現居住於國內者，均得按本辦法所訂各項手續申請為本黨黨員：第1，參加犯罪組織。第2，曾犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例之罪。

而《黨職人員選舉辦法》第9條則規定，黨員加入本黨連續滿2年者，始具選舉權、被選舉權；但第1類黨職之黨主席選舉，如有重大情事，經中央執行委員會同意者，得放寬選舉人之入黨期限。除另有規定外，黨員遷移黨籍未滿1年者，僅具第1類黨職人員選舉之被選舉權，並應於原黨籍所在黨部行使選舉權。

至於參選資格，民進黨規羅列12項規定限制，確保參與黨職選舉者的背景無礙。1.動員戡亂時期終止後，曾犯內亂、外患罪，經判刑確定者。2.曾犯貪污罪，經起訴者；但經判決無罪確定，或有刑法第76條情形已滿15年者，不在此限。

3.曾犯刑法有關殺人、重傷、搶奪強盜、或恐嚇擄人勒贖之罪，曾犯組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、洗錢防制法之罪，或曾犯性侵害犯罪防治法第2條所稱之性侵害犯罪或兒童及少年性交易防制條例有關之罪，經起訴者。但經判決無罪確定，或有刑法第76條情形已滿10年者，不在此限。4.曾犯槍砲彈藥刀械管制條例之罪，或刑法有關侵占、詐欺背信之罪，經有罪判決者。但經判決無罪確定，或經判六個月以下有期徒刑執行完畢已滿10年，或有刑法第76條情形已滿10年者，不在此限。

5.曾犯公職人員選舉罷免法第五章、總統副總統選舉罷免法第五章妨害選舉罷免處罰之罪或刑法第6章妨害投票罪之罪，經判刑確定者。但犯公職人員選舉罷免法第104條、第105條、第108條，總統副總統選舉罷免法第90條、第91條、第93條及刑法第147條、第148條之罪者，不在此限。

6.犯前五款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢者，或於緩刑期間者。7.受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者。8.受宣告強制工作之保安處分或流氓感訓處分之裁判確定，尚未執行、執行未畢或執行完畢未滿10年者。

9.曾受其他保安處分之裁判確定，尚未執行或執行未畢者。10.受破產宣告確定，尚未復權者。11.褫奪公權，尚未復權者。12.受監護或輔助宣告，尚未撤銷者。

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吳怡農民進黨趙介佑

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