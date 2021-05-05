屏東市長幫綠營站台助選　蘇清泉：希望藍軍能團結一心

▲蘇清泉（左三）勤跑基層，爭取支持 。（圖／蘇清泉團隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

針對國民黨集的屏東市長林恊松、民代幫民進黨立委站台助選事件，計畫投入2022年屏東縣長選舉的的國民黨籍蘇清泉5日發表聲明，他表示，「希望藍軍能團結一心，讓我們一起改變屏東！」

▲▼蘇清泉勤跑基層。

蘇清泉表示，屏東縣二十幾年來長期民進黨執政，手握行政資源，許多藍營的民代，逐漸轉變為中間或無黨色彩，甚至有些還會與國民黨切割，轉為無黨籍或是由藍轉綠。

他說，這次藍軍地方首長與民代在座談會上，公開幫民進黨的人站台助選，這在台灣應該是前所未有的事，也引起基層支持者的不滿與反彈，當然都能理解這些民代可能是因為行政資源，或是其他上層的壓力，才出席座談會公開支持。

在屏東縣藍綠一家親或許不是新聞，但公開的支持綠營人士，卻是首次，也凸顯藍軍在屏東縣經營的困境；他自2018年參選縣長落選以來，從謝票開始，全縣走透透，接觸許多不同行業的朋友，屏東縣有太多問題需要改善，尤其人口，青年失業，家庭收入，交通問題，方方面面都需要改善。

「您可以忍受民進黨長期執政20幾年，這些問題越來越嚴重」，給蘇清泉4年，讓有能力，有經驗的他，止跌回升，改變屏東；勤跑基層的這段期間，有越來越多士農工商支持者，願意站出來相挺，都是支持前進的力量，也希望藍軍能團結一心，一起改變屏東。

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