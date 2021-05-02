「口譯哥」趙怡翔返台選北市議員　港湖、士林北投將陷「大亂鬥」

▲口譯哥趙怡翔。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

美代表處政治組長趙怡翔日前請辭準備返台，此舉被視為有意投入2022台北市議員選戰。事實上，除了他之外，民進黨青年部副主任陳冠穎、立法院長游錫堃幕僚山田摩衣、立委吳思瑤的辦公室主任陳賢蔚、議員阮昭雄前辦公室主任林延鳳等人，都被點名可能投入選戰，都將是2022年民進黨新血。

趙怡翔日前在臉書證實請辭，他雖然沒有明確表態回台參選一事，不過他在文末提到「未來也希望能透過其他方式參與政治」，這句話被認為其實替參選埋下了伏筆。其實，趙怡翔不僅在小英基金會時就曾表露參選意願，在2016年總統勝選之夜，擔任國際記者會口譯一戰成名時，在接受各大媒體訪問時，就幾度表達未來參選的意願與可能；因此，這次「出國深造」後，返台參選的揣測，並非空穴來風。

事實上，趙怡翔請辭讓不少人感到可惜，畢竟他在美方政界友人眾多，良好關係貫穿美國兩大政黨，甚至進出國務院自如，無非是民進黨政府經營台美關係，有跳躍式進展的關鍵人物之一。

在趙怡翔可能參選的選區方面，首要被提及的，就是「內湖南港」。對此，被譽為「港湖女神」的民進黨立委高嘉瑜受訪時就表示，內湖適合趙怡翔的形象，且內湖的年輕族群比教多，加上他出生在內湖、住在內湖，而AIT（美國在台協會）也在內湖，儘管黨內競爭者多，但他還是有機會的。

不過，港湖區在2022年早已被各路兵馬虎視眈眈，民進黨前發言人、現任北市黨部副執行長何孟樺也已經在港湖熱身多時，不僅深入基層，也時常針對時事議題在臉書發表看法；而外傳湧言會也有意在港湖區佈局，一說還要等三立主播陳乃瑜首肯。

事實上，港湖區在2022年肯定陷入「大亂鬥」，藍綠白陣營都會推派眾多人選參戰。在2018年時，應選名額為9席，當時已有15位參選人，最終民進黨當選人有高嘉瑜、江志銘、李建昌；國民黨有闕枚莎、李明賢、游淑慧、陳義洲、吳世正；還有親民黨的黃珊珊。

不過，在2019年時，黃珊珊轉任台北市副市長，而高嘉瑜在2020年當選立委；另外，由於陳義洲將退休，有意推出辦公室主任張煥霖參選，而台民黨方面，黃珊珊的助理陳宥丞也很可能投入選戰，屆時會成為藍綠白「大亂鬥」的態勢。

▼民進黨台北市黨部副執行長何孟樺。（圖／翻攝雲端最前線）



除了港湖區，其實台北第一選區（士林、北投）也可能陷入激戰，2022年選戰該區將從13席減少為12席，且在2018年時，13席議員中有7席是第三勢力取得席次；在2022年時，民進黨、國民黨大舉搶進之外，民眾黨也很可能推出陳思宇、黃瀞瑩。

民進黨在士林北投的備戰上，目前立委吳思瑤的辦公室主任陳賢蔚，一直留在地方上深耕；而民進黨市議員阮昭雄的前辦公室主任林延鳳去年就已經表態參選，並且積極跑選區、經營社群，特別的是，因過去同屬謝系，她也延用了駐日代表謝長廷留下的「北區服務處」招牌。

不過，除了港湖區、士林北投區外，民進黨也有意在2022年推出新面孔參戰，外傳民進黨青年部副主任陳冠穎有可能被推選出戰新北板橋區議員。她過去在總統蔡英文2020競選團隊中擔任幕僚，後來在民進黨前秘書長洪耀福的支持下，把輔選心得撰寫成《我的老闆是總統》一書。另外，游錫堃辦公室的幕僚山田摩衣也被認為長期在三重經營選區，具亮眼的外型，她很可能會是2022年正國會栽培的別具話題的新血戰力。

▼莊瑞雄北區服務處執行長、阮昭雄辦公室前主任林延鳳。（圖／翻攝雲端最前線）





