國民黨保障青年參選　6陣營發言人鎖定2022雙北議員

▲國民黨邀青年共同改革。（資料照／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨近年大力培養青年，依黨內規劃方向，也希望讓新世代有機會踏上政治舞台，以即將到來的2022年九合一大選為例，很可能一口氣推出6名以上的青年參戰雙北議員。

國民黨在2020年大選慘敗後，積極耕耘青年族群，根據截至3月底的最新統計，從2020年1月至今，共有約4000位40歲以下的青年入黨，這對隨時面臨斷炊的窘境而言，注入一股新的活力。

國民黨青年部整體的青年規劃及政策，主要是要培養「無背景」的年輕人，從學生進入政治體系工作，學習磨練，並提供一些黨職的歷練機會。

面對2022年地方選舉，國民黨擬沿用2018年提名時的「N+1」保障機制，或是青年參與初選民調加權保障條款。所謂「N+1」機制，是指保證選區內有一個席次是提名青年，而青年參與初選民調加權，即在民調上給予調升優勢，如加權10%、15%。

不過，國民黨選務人士也表示，關於地方議員人選的規劃，要等到兩件事情都落幕，第一，國民黨主席將於7月改選，黨主席是黨內團結指標，2022佈局要由新任黨主席來籌劃。第二，8月28日將舉行反萊豬、公投綁大選，及民間發動的核四、藻礁公投，由於這次國民黨與公民團體合作，黨內基層力量與民間結合，預料基層氣勢將伴隨著公投通過而提升。

以國民黨內各陣營來看，搭上青年參政的熱潮，新世代的發言人們都積極備戰，被看好的人選，包括：國民黨青年部副主任詹為元、國民黨前青年團長蕭敬嚴、田方倫，以及連勝文辦公室發言人錢震宇、朱立倫發言人淩濤、智庫發言人黃心華。

其中，凌濤畢業於政治大學政治系，考取中山獎學金赴美國康乃爾大學攻讀公共行政碩士，近日他隨著朱立倫勤跑基層，有意投入雙北選區。

詹為元是前立委丁守中參選台北市長時期的發言人，具有選舉實戰經驗的他，現職為國民黨立委張育美辦公室主任，有意投入台北市士林、北投區，或轉戰新北市新莊區。

對於時事針貶犀利的蕭敬嚴，則有意爭取黨提名參選新北市瑞芳、平溪區市議員，由於該區被視為國民黨艱困選區，自2005年後長期由民進黨取得勝利，讓國民黨始終無法突破，蕭敬嚴若在黨內成功出線，勢必也要有異於常人的抗壓力。

另外，黃心華一路從智庫研究員當到前國民黨主席吳敦義時期的黨發言人，現在擔任黨智庫發言人，近期深入研究萊豬、藻礁議題，有意角逐新北市新莊區議員。至於政治記者出身的連勝文辦公室發言人錢震宇，也考慮投入台北市中正萬華區或新北市新店區。