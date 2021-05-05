泰源技訓所母親節懇親會　532名家屬共襄盛舉

▲▼ 泰源技訓所舉辦母親節懇親會，共532名家屬共襄盛舉。（圖／泰源技訓所提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

法務部矯正署泰源技能訓練所為讓收容人紓解思鄉之情，雖因疫情嚴峻，為強化收容人家庭親情聯繫及兼顧防疫需求情況下，於5月3至5日計三天舉辦母親節面對面懇親會，配合政府疫情規範防疫措施，參加家屬通過體溫量測、配戴口罩、身分查驗、安全檢查等系列程序，並規畫安全社交距離，進入會場參與懇親。

懇親會除邀請台東縣毒品危害防制中心蒞所實施反毒宣導，收容人及家屬反毒知能提升成效顯著外，亦結合中華民國紅心字會辦理「幸福懇親專車」協助經濟弱勢之心納家庭家屬至本所參加懇親會。另泰源技訓所因地處偏遠交通不便，亦提供收容人家屬臺東車站至該所交通接駁，貼心的接送服務讓收容人家屬備感溫馨。

收容人阿哲哽咽表示：「106年與前妻離婚、入監服刑後，子女皆由父母協助照顧，我們兄弟3人及前妻皆因吸毒入監服刑，父母年邁、子女年幼，因為路途遙遠、交通不便，已經有9年的時間沒見過父母、子女，多透過書信、電話聯繫、了解子女生活近況，未能參與子女的成長歷程，如今子女皆已就讀大學且乖巧懂事，很感謝中華民國紅心字會這些年對家人的協助與支持及所方長年協助收容人與家人關係的維繫、修復，讓子女亦能感受到我對他們的關心與愛、感謝父母這些年不離不棄、鼓勵與陪伴，未因在監服刑而有親子關係疏離情形，感謝所方這些年給予的協助」。

泰源技訓所長林振榮表示：「家庭支持對於收容人順利復歸社會深具影響力，若能得到家人從旁鼓勵，相信會有相輔相成之效，連結民間各項資源，作為增進收容人之家庭對其之支持，同時並加強對於高關懷需求之收容人家庭提供必要之援助，使其家屬感受到支持力量，提升收容人及其家屬之鍵結強度，俾利其順利復歸社會」。此次母親節的懇親活動計有收容人266名、及家屬532名共襄盛舉，活動在温馨感人與愉悅的氣氛中圓滿結束。



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