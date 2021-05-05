趁母親節買回饋更多　入手iPhone 12 Pro Max可省2328元

▲本周日就是母親節了，還沒挑選好母親節禮物的話，趕快把握最後倒數時間，搭配超殺折扣優惠，省錢又能讓媽媽開心！（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

即將迎來母親節，網購通路眾多優惠活動齊開跑，近一週也進入母親節禮物採購高峰期，電商平台針對不同偏好精選商品作為送禮參考指南，更祭出限定驚喜價，例如蘭蔻的極光水、小黑瓶推出限定大瓶裝狂殺、iPhone 12 Pro Max買再賺點數回饋，Razer OROCHI V2電競滑鼠也在這檔搶先開賣，除了送禮孝親，也不妨趁優惠下殺幫自己挑選戰利品。

東森購物主打「啾愛妳」母親節活動，至5/11止推出多重超值好禮，全館優惠最低3折起，並首推滿額送獻禮，消費滿額最高回饋9,488，還有機會抽陶板屋、夏慕尼鐵板燒餐券；單筆消費滿520元，可抽獎一次，獎品包含三洋空氣清淨機、日本TWINBIRD美型蒸氣掛燙機及Dyson無線吸塵器，5/1～5/11再加碼，累積消費登記最高抽5萬元提貨券。母親節當天，LINE購物LINE POINTS限時享3～10%不等回饋，指定銀行還有最高回饋12%。

▲東森購物慶祝母親節主打「啾愛妳」活動。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物「5.5美好購物節」正式開跑，祭出全站299元免運券、商城89折券、精選商品5折起，5/5傍晚18點準時開賣霓淨思積雪草B5修護純粹精華30ml 2入組優惠價1,200元、Tefal法國特福32CM不沾單柄炒鍋下殺44折969元、NIKE AIR MAX EXCEE限時活動價2,190元；23點開搶Celine帆布托特包，原價45,500元，Happy Hour驚喜價只要5,555元。

此外，也搶先開賣Razer OROCHI V2電競滑鼠，使用商城89折券，滿2,000元就能用89折優惠價將更輕巧、高續航力的二代「八岐大蛇」帶回家，即日起至5/8前購買此款新品，除了可以1元加購SPHEX V2掘土黃蜂V2滑鼠墊，還可抽Huntsman Elite電競鍵盤。

▲Razer OROCHI V2電競滑鼠。（圖／蝦皮購物提供）

▲iPhone 12 Pro Max。（圖／翻攝自蘋果官網）

樂天市場會員感謝祭即日起登場，至5/6早上9:59止，滿3,000元最高賺20%點數回饋；品牌店購物再享優惠，愛買線上購物全店92折起、3M品牌旗艦店滿額享85折起，以及日本樂天官方旗艦店限時下殺。舉例來說，在愛買購買iPhone 12 Pro Max，現省828元，再賺點數最高回饋1,500點，1點等於1元，共可省下2,328元。

另集結百大名店祭出天天限時破盤價活動，3M經典款即淨長效濾水壺特價999元；雅漾舒護活泉水特價1,200元；LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露特價2,399元；Chef Topf不沾炒鍋特價1,090元，領券最高再折150元。

露天拍賣列出寵媽咪送禮清單，像是LANCOME蘭蔻極光水檔期限定大瓶裝250ml，只要2,701元，小黑瓶限定大瓶裝115ml優惠價4,013元，Kiehl's契爾氏亞馬遜白泥組合超值價1,631元；除了保養美妝，近期熱銷的掌上型極速輕量按摩槍，優惠下殺只要1,680元，最適合送給肩頸「頂摳摳」的媽咪，禾聯無線手持吸塵器也有4,390元好康價，輕鬆減少邊掃地邊拉線的困擾。

▲露天拍賣推出「年度寵媽節」，美妝熱銷品牌蘭蔻的極光水、小黑瓶推出檔期限定大瓶裝。（圖／露天拍賣提供）

購物現金回饋網ShopBack從5/4～5/6全站不限電商消費滿5,000元送500元，最高滿30,000元送3,000元，今（5/5）加碼包括東森購物限時最高7%（原2%）、FILA限時18%（原4%）、booking.com限時12%（原6%）等。此外，若打算入手Apple商品，趁母親節檔期買最划算，紫色款iPhone12跟12mini或全新款第四代iPad Air在今明兩天都有4%回饋，以第四代iPad Air 64G定價18,900元計算，4%回饋756元，若符合ShopBack首購規定再享100元獎勵金，共可省856元，再疊加刷卡優惠還可更精省。

▲iPad Air 4。（圖／Apple）