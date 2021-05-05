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確診「怕傳染愛孫」！印度老夫妻偷偷離家…結伴跳火車身亡

▲▼ 女兒為將死的媽媽人工呼吸。（圖／翻攝自Twitter／@Join_AmitSingh） 

▲ 女兒為將死的母親人工呼吸。（圖／翻攝自Twitter／@Join_AmitSingh）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情不見緩和，累計確診人數4日突破2千萬大關，5日又通報38.2萬起病例，人間煉獄般的場景在各地真實上演。北部拉賈斯坦邦便發生一起悲劇，一對老夫妻得知彼此染疫後，一心害怕傳染家人，竟結伴自行進中的火車上跳下。北方邦也有一名婦女等不到氧氣治療，女兒努力為她人工呼吸的畫面在推特上瘋傳。

當地媒體3日報導，拉賈斯坦邦傳出一起憾事，一對75歲與70歲的老夫妻上月29日確診新冠肺炎，卻無法就醫，被要求在家隔離，但家中除了他們夫妻倆，還住著女兒、女婿和年幼的孫子，讓他們十分擔心會演變成群聚感染，最後選擇於2日一起離家搭上火車，在高架橋路段自車上跳下，為保護家人而了結生命。

此外，一段39秒影片1日在社群媒體上瘋傳，其中可見一名婦女倒在病床上，一旁身穿粉紅色上衣的女兒眼看媽媽快撐不下去，根本無法顧及可能被傳染，心急地彎腰為她口對口人工呼吸，因為這家醫院的氧氣早已用完，人力也嚴重短缺，短短幾天累計2.6萬次觀看。目擊此事的醫護人員證實，這名母親倒下後，二名女兒便試圖為她人工呼吸，卻於事無補，婦女最終因缺氧病逝。

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