最勵志減肥！368公斤男「怕做愛壓死老婆」　3年狂瘦270公斤

▲44歲的圖希爾（Paul Tuthill）成功減重。（圖／翻攝自推特／Paul Tuthill）



記者張方瑀／綜合報導

英國男子圖希爾在2010年背部受傷後，便待在家裡足不出戶，在缺少運動的狀況下，體重也從原本的105公斤飆升到368公斤，嚴重影響到日常。但讓圖希爾下定決心減重的關鍵是，他再也無法跟妻子好好享受性生活，因為擔心會在途中將妻子壓死，最後他在進行縮胃手術後，努力控制飲食，成功狂減270公斤，恢復正常體重。

根據《太陽報》報導，現年44歲的圖希爾（Paul Tuthill）在2010年因背部受傷導致行走困難後，就一直待在家中休養，沒想到在缺乏運動、每日不斷進食的狀況之下，他的體重開始一路狂飆，從原本的105公斤胖到368公斤，不論是洗澡、吃飯或上廁所，都需要依靠看護，甚至連輪椅都要特別從丹麥訂製。

圖希爾說在體重達到巔峰時，他感到非常沮喪，甚至有自殺的念頭，「我的腿圍已經達到100公分，我跟妻子的性生活從此消失，我真的能感覺到我快要死了，這幾年我們都不能睡在同一張床上，妻子除了工作、照顧孩子之外，還成為我的看護。」

Thought I’d leave this here it’s a story done by a national tabloid after the initial tweet . Hoping to get some more content available that will explore some of the major issues in my Journey. But not today I’m off exploring the hills of Glen Cannich. https://t.co/Mj9DLqi4as — Paul Tuthill (@PaulTuthill1) May 3, 2021

在如此打擊之下，圖希爾2018年決定接受姊姊的金援，到醫院諮詢接受縮胃手術，但手術的前提是，他必須先減掉150公斤，否則身體將無法挺過手術。最後，圖希爾靠著每日將攝取的卡路里控制在1800卡以下，成功在短短幾個月減掉76公斤，並在同年5月順利接受縮胃手術。

手術過後，圖希爾依然努力控制飲食，並保持規律的生活，期許自己每個月能穩定減掉6公斤，這時的他已經瘦到159公斤。最後，圖希爾在2020年底進行贅皮去除手術後，又再少了64公斤，目前的體重為95公斤，是一般男性的正常體重。

圖希爾說，「我從輪椅、助行器、兩根拐杖到一根拐杖，現在能再次獨立行走的感覺真的很棒，當我步伐緩慢地走在大學校園時，每個人都在替我鼓掌，這個感覺真的太棒了，我甚至決定重新開始騎腳踏車。」

他的妻子也說，「圖希爾可以和我一起散步、爬山，我感覺我的丈夫又回來了，我們的關係又重新步上軌道，成功回到以前的狀態。」

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