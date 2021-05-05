　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最勵志減肥！368公斤男「怕做愛壓死老婆」　3年狂瘦270公斤

▲▼44歲的圖希爾（Paul Tuthill）。（圖／翻攝自推特／Paul Tuthill）

▲44歲的圖希爾（Paul Tuthill）成功減重。（圖／翻攝自推特／Paul Tuthill）

記者張方瑀／綜合報導

英國男子圖希爾在2010年背部受傷後，便待在家裡足不出戶，在缺少運動的狀況下，體重也從原本的105公斤飆升到368公斤，嚴重影響到日常。但讓圖希爾下定決心減重的關鍵是，他再也無法跟妻子好好享受性生活，因為擔心會在途中將妻子壓死，最後他在進行縮胃手術後，努力控制飲食，成功狂減270公斤，恢復正常體重。

根據《太陽報》報導，現年44歲的圖希爾（Paul Tuthill）在2010年因背部受傷導致行走困難後，就一直待在家中休養，沒想到在缺乏運動、每日不斷進食的狀況之下，他的體重開始一路狂飆，從原本的105公斤胖到368公斤，不論是洗澡、吃飯或上廁所，都需要依靠看護，甚至連輪椅都要特別從丹麥訂製。

圖希爾說在體重達到巔峰時，他感到非常沮喪，甚至有自殺的念頭，「我的腿圍已經達到100公分，我跟妻子的性生活從此消失，我真的能感覺到我快要死了，這幾年我們都不能睡在同一張床上，妻子除了工作、照顧孩子之外，還成為我的看護。」

在如此打擊之下，圖希爾2018年決定接受姊姊的金援，到醫院諮詢接受縮胃手術，但手術的前提是，他必須先減掉150公斤，否則身體將無法挺過手術。最後，圖希爾靠著每日將攝取的卡路里控制在1800卡以下，成功在短短幾個月減掉76公斤，並在同年5月順利接受縮胃手術。

手術過後，圖希爾依然努力控制飲食，並保持規律的生活，期許自己每個月能穩定減掉6公斤，這時的他已經瘦到159公斤。最後，圖希爾在2020年底進行贅皮去除手術後，又再少了64公斤，目前的體重為95公斤，是一般男性的正常體重。

圖希爾說，「我從輪椅、助行器、兩根拐杖到一根拐杖，現在能再次獨立行走的感覺真的很棒，當我步伐緩慢地走在大學校園時，每個人都在替我鼓掌，這個感覺真的太棒了，我甚至決定重新開始騎腳踏車。」

他的妻子也說，「圖希爾可以和我一起散步、爬山，我感覺我的丈夫又回來了，我們的關係又重新步上軌道，成功回到以前的狀態。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；
生命線協談專線：1995

卸妝兼保養！　植村秀潔顏油3款任選只要1530

ET快訊
快訊／被女大生爆劈腿、不戴套　張立昂回應了
陰莖大小「看臉就知道」　日研究：這部位越大越宏偉
美髮師撞殺黃暐瀚母！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本少子化加劇！兒童人口占比連續47年下跌　11.9%創歷史新低

韓男借不到25元…惱羞氣炸！　竟「當街亮刀」狂刺路人胸腹致死

最勵志減肥！368公斤男「怕做愛壓死老婆」　3年狂瘦270公斤

2月大嬰病逝後確診！慘遭無良爸媽丟包　屍體至今無人領回

長賜號日本船東上訴被駁！　埃及法院維持裁定「禁止離境」

比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」登熱搜...現身回應了

網瘋傳「偷狗賊」鬼祟跟拍！釣出本尊兒曝超ㄎㄧㄤ真相　風向逆轉

患者等嘸病床在家死亡！大阪醫療崩潰...還有3300人排隊等住院

噁大叔偷走女同事保溫瓶　到廁所現做「新鮮體液」6度加料遭逮

G7外長會議爆新冠疫情！英媒：印度代表團2人確診　全員隔離中

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

日本少子化加劇！兒童人口占比連續47年下跌　11.9%創歷史新低

韓男借不到25元…惱羞氣炸！　竟「當街亮刀」狂刺路人胸腹致死

最勵志減肥！368公斤男「怕做愛壓死老婆」　3年狂瘦270公斤

2月大嬰病逝後確診！慘遭無良爸媽丟包　屍體至今無人領回

長賜號日本船東上訴被駁！　埃及法院維持裁定「禁止離境」

比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」登熱搜...現身回應了

網瘋傳「偷狗賊」鬼祟跟拍！釣出本尊兒曝超ㄎㄧㄤ真相　風向逆轉

患者等嘸病床在家死亡！大阪醫療崩潰...還有3300人排隊等住院

噁大叔偷走女同事保溫瓶　到廁所現做「新鮮體液」6度加料遭逮

G7外長會議爆新冠疫情！英媒：印度代表團2人確診　全員隔離中

吃茶葉蛋不分給狗！她下秒「差點被謀殺」　原因驚呆網：根本蓄意

睡前玩槍戰遊戲！　湯姆克魯柴「空手奪彈」網驚：是特務狗狗

曾豪駒怒踹本壘板想保護球員　接受聯盟懲處「公事公辦」

黃暐瀚母慘遭撞死　市議員批賓士男人渣！籲同樂者出來作證

「我當主席或許有失職」　蔡英文感性喊話：若黨被傷害我們也都沒了

53歲伊能靜零修圖照曝光！　「臉鬆垮、贅肉溢出」嚇壞網：這不像她

歐陽娜娜緋聞男友「被瘋傳新戀情」　粉絲一看傻眼…工作室提告！

「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

有熊朝我奔來！...母女呆站嚇傻　馬戲團出動圍捕

獨／姜河那愛上台灣這部電影！千玗嬉洩幼時「初次搭警車」他吃驚

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

鼻子大＝陰莖大？日研究：是真的

台女紐約遇襲影片曝光　遭人持鐵鎚砸頭

蓋茲分產！500億台幣股票轉給前妻

她獨坐11樓窗外！　勇消垂降「飛踢失誤」下場曝

台留學生在美遭人鐵槌攻擊！頭部重傷縫7針

地球將陷3天黑暗！時間旅人曝光確切日期

比爾蓋茲爆婚後每年和前女友海灘度假

比利時小農「搬石碑」意外吞掉法國領土！

行兇前演練8次！越南女爆「毒殺金正男」內幕

中大使館PO諷美漫畫　竟誤踩以色列地雷

比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」回應了

更多熱門

相關新聞

網瘋傳有偷狗賊　超ㄎㄧㄤ真相大逆轉

網瘋傳有偷狗賊　超ㄎㄧㄤ真相大逆轉

英國達拉謨（County Durham）飼主凱爾（Kyle Bridon）帶著愛犬出門時，發現一名男子駕駛廂型車，停在路邊狂拍毛孩，立刻「機警地」拍下車牌號碼，警告大家慎防「偷狗賊」，貼文在網路上瘋傳。司機的兒子發現後，趕緊澄清，爸爸只是覺得那隻狗狗胖得太離譜了，才會忍不住拍照。真相大白後，也讓輿論風向大逆轉。

英媒：G7外長會議印度代表團2人確診

英媒：G7外長會議印度代表團2人確診

G7外長會議公報將「強烈挺台參與國際組織」

G7外長會議公報將「強烈挺台參與國際組織」

美國務卿柔情喊話北韓：把握機會！

美國務卿柔情喊話北韓：把握機會！

「5個飲食習慣」助你瘦大腿

「5個飲食習慣」助你瘦大腿

關鍵字：

減肥縮胃英國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面