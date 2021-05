最勵志減肥！368公斤男「怕做愛壓死老婆」　3年狂瘦270公斤

▲44歲的圖希爾(Paul Tuthill)成功減重。(圖/翻攝自推特/Paul Tuthill)



記者張方瑀/綜合報導

英國男子圖希爾在2010年背部受傷後,便待在家裡足不出戶,在缺少運動的狀況下,體重也從原本的105公斤飆升到368公斤,嚴重影響到日常。但讓圖希爾下定決心減重的關鍵是,他再也無法跟妻子好好享受性生活,因為擔心會在途中將妻子壓死,最後他在進行縮胃手術後,努力控制飲食,成功狂減270公斤,恢復正常體重。

根據《太陽報》報導,現年44歲的圖希爾(Paul Tuthill)在2010年因背部受傷導致行走困難後,就一直待在家中休養,沒想到在缺乏運動、每日不斷進食的狀況之下,他的體重開始一路狂飆,從原本的105公斤胖到368公斤,不論是洗澡、吃飯或上廁所,都需要依靠看護,甚至連輪椅都要特別從丹麥訂製。

圖希爾說在體重達到巔峰時,他感到非常沮喪,甚至有自殺的念頭,「我的腿圍已經達到100公分,我跟妻子的性生活從此消失,我真的能感覺到我快要死了,這幾年我們都不能睡在同一張床上,妻子除了工作、照顧孩子之外,還成為我的看護。」

Thought I’d leave this here it’s a story done by a national tabloid after the initial tweet . Hoping to get some more content available that will explore some of the major issues in my Journey. But not today I’m off exploring the hills of Glen Cannich. https://t.co/Mj9DLqi4as