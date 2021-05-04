柔情喊話北韓「把握機會」！美國務卿欲解核武僵局　會晤南韓外長

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府4月30日宣佈已完成對北韓（朝鮮）的戰略政策的檢討工作，表示目標在推動無核化，北韓透過外務省美國事務局長權正根（권정근，音譯）發表聲明痛批。對此，美國國務卿布林肯於當地時間3日表示，拜登政府的北韓政策著重在外交領域，呼籲平壤當局應把握機會展開外交來往，並強調華府將耗費數日、甚至數個月來觀察北韓的言語和行動。

根據《韓聯社》報導，布林肯3日前往英國倫敦參加七大工業國組織（G7）外交、開發長官會議，在與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）進行共同記者會時，針對韓半導（朝鮮半島）問題做出上述答覆，除了重申將推動無核化社為最終目標的意志，還表示拜登政府的對北韓政策隨時敞開大門，探尋如何透過外交手段與北韓進行溝通、達成無核化。

布林肯的答覆，與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在美國廣播公司（ABC）節目《本週》（This Week）「政策宗旨並非在塑造敵對，而是將解決問題設為目標」的說法相呼應。

《韓聯社》分析，布林肯的說法目的在於不過度刺激北韓，同時向北韓強調，必須呼應拜登的外交政策，並回歸談判桌，而布林肯所說的數日、數個月，則是代表著華府當局預估北韓之後可能會進行的軍事挑釁行動，造成緊張局勢持續的時間。

▲布林肯與鄭義溶進行美韓外長會談。（圖／達志影像）

布林肯還與南韓外交部長鄭義溶當地時間3日上午在倫敦格羅夫納飯店進行約45分鐘的會談，內容包括拜登的對北韓戰略與政策、美韓兩國在推動無核化上的合作，以及準備21日文在寅訪美會晤拜登的相關工作。

報導指出，美日韓3國外長會談將預計在當地時間5日舉行，鄭義溶也向《韓聯社》強調，屆時將在會上集中談論北韓相關議題。

另外，鄭義溶預計在5日結束美日韓3國外長會談後，單獨會見日本外務大臣茂木敏充，可能預計討論二戰日軍慰安婦與強制徵用勞工判決問題、福島核電廠排放輻射汙水等議題。

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