山海星光精品慢遊！花蓮推6大天文活動　徐榛蔚：讓遊客滿載而歸

▲記者會上花蓮縣長徐榛蔚邀請民眾參加6大天文系列活動表示，來吧！絕對讓你滿載而歸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府19日於台北福華大飯店舉行慢‧精品‧花蓮—流星花蓮「銀河‧螢河」記者會，介紹花蓮舉辦的六大天文旅遊活動，結合四季在地特色與產業，打造一系列屬於花蓮夜間的慢、精品遊程。記者會上花蓮縣長徐榛蔚及藝人吳鳳兩人手持特色星空杯，喝花蓮冠軍蜜香紅茶，並體驗利用5G VR模擬花蓮星空及銀河下螢火蟲漫天飛舞的畫面。

「來吧！來一趟花蓮星空旅遊，絕對讓您滿載而歸！」花蓮縣長徐榛蔚提到，天上有星星，地上有黃金，海裡有水晶（鯨鯊），非常榮幸也很開心來到台北推廣流星花蓮「銀河‧螢河」六大天文旅遊活動，花蓮縣政府延續去年「淨」、「靜」、「境」、「勁」、「靚」及「近」等六個元素，在今年推出「慢．精品．花蓮」，平時白天享受青山綠水、藍天白雲，空氣清新舒服，金黃色的稻浪、八九月的金針花海以及海洋中的水晶如鯨豚及豆腐鯊；晚上沉靜湛藍深夜、繁星璀璨，白月光亮鋪地，尤其現在正是螢火蟲季，讓民眾從白天玩到黑夜，在星光閃爍中欣賞林間漫舞的綠色精靈，遨遊花蓮螢河、銀河世界；歡迎大家來到花蓮，來一趟花蓮星空旅遊，體驗大自然星空之美，帶著富足的心靈滿載而歸！

▲徐榛蔚及藝人吳鳳兩人手持特色星空杯，喝花蓮冠軍蜜香紅茶。

今年花蓮六大天文旅遊活動包含「銀河‧螢河」賞星賞螢活動、「海之星‧星之海」賞星食魚體驗、「海洋月光賞星船」、「星光疊石音樂會」、「銀河穀稻饗宴」及「天文大師教你拍」星空攝影課程等。

首先揭開序幕的是在大農大富平地森林園區舉辦的「銀河‧螢河」活動，將於4月1日、2日、9日及10日舉行4場次，天上繁星化為銀河，地上流螢串成螢河，由社區生態老師帶領遊客漫步螢河，搭配天文老師和大家漫談銀河。除了穿梭在山川森林以外，也將結合花蓮的海洋特色舉辦「海之星‧星之海」賞星食魚體驗，4月前後在花蓮俗稱七星仔的洄游性魚類來到花蓮的七星潭沿岸，藉由討海人傳承，告訴我們如何友善捕魚、選魚、吃魚；到了晚上在七星潭旁聽北斗七星的故事，如果在海邊還覺得意猶未盡，5月過後海象穩定，「海洋月光賞星船」就將啟航，由在地的船長以及天文老師，帶大家到海上去看月光海、賞星，聽討海人的星空故事。

▲體驗5G VR模擬花蓮星空及銀河下螢火蟲漫天飛舞的畫面。

入秋後更有一場以天文為主題的「星光疊石音樂會」，將在七星潭海邊，疊石看海，吹著晚風，享受星星、月亮、太陽為主題的音樂組曲，並欣賞著花蓮美麗的星空。另外「銀河穀稻饗宴」10、11月在花蓮富里鄉秋收後的稻田中，搭配穀稻秋聲活動將辦理銀河穀稻饗宴。除了聽覺的享受以外，今年也預計邀請國內外知名的天文攝影師，從室內教一般民眾如何拍攝美麗的星空照片，夜間更直接帶著大家實地拍攝，留下美好的星夜回憶。

花蓮縣政府觀光處代理處長張志翔表示，2021年推動「慢‧精品‧花蓮」之觀光理念，賞星賞螢等夜間體驗深度活動為第一波推薦，希望遊客在花蓮能從早上玩到夜晚，能在花蓮多留一晚，細細品味花蓮。另為了永續推動天文旅遊及培養天文導覽人才，開辦一年四季共63小時的天文解說培訓課程，春夏班於3月20日開放報名，歡迎有興趣的民眾踴躍上花蓮觀光資訊網報名。後續縣府也將與花蓮縣天文協會辦理「花現天文解說員」認證，期待透過全年度與業界結合的天文活動及課程，讓產業發掘自己的在地特色。

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