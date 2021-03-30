東部唯一國際標準！豐田國中11人制足球場動土　將申請國際認證

▲東部唯一達國際標準的豐田國中11人制足球場舉行開工動土典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東豐田國中足球隊屢創佳績但缺乏標準場地，在縣長饒慶鈴極力向中央爭取獲體育署補助近4000萬、縣府另編列預算配合，30日東部唯一一座達到國際標準的專業11人制人工草皮足球場、PU操場工程舉行動土典禮。

開工動土上午10點在該校操場舉行，包括吳秀華議長、議員也是臺東縣體育會陳銘風理事長、林威志議員、陳政宗議員、王文怡議員、劉櫂豪委員、台東大學湯慧娟教授代表教育部體育署署長出席、台東縣體育會足球委員會陳德勝主委、豐田國中家長會胡明生副會長、豐田國中足球後援會陳裕林會長、台東市豐田里黃泉智里長、多位國小校長、慈濟台東聯絡處等貴賓與會，並由豐田國中同學以現代舞表演及祥獅獻瑞開場演出。

▲豐田國中同學以現代舞表演及祥獅獻瑞開場演出。

縣府教育處長林政宏處長恭喜豐田國中將有一座達到國際標準的專業人工草皮足球場地，且是東部唯一，他希望選手能盡情在足球場揮灑爭取榮耀，他並提到，豐田國中足球隊成立第5年，在洪文政校長及楊志明教練的帶領下，去年榮獲中等學校足球聯賽國中男生組11人制冠軍，今年參加中等學校足球聯賽11人制國男甲級，也順利在初賽及複賽取得晉級，將於4月參加全國8強決賽。然而小將們平日練習是在200公尺田徑場，若沒有勤於維護，凹凸不平的草皮將增加球員受傷的風險，加上場地規格遠不及11人制標準球場，隊形及戰術訓練不易，經常有移地訓練需求。因此縣府及各界民意代表極力爭取，體育署補助3960萬、加上縣預算440萬，進行足球場地優質化。

另外，球員住宿環境是在教室擺設雙層式床鋪相當克難，也無專用衛浴設施，因此縣府也與慈濟合作，感謝慈濟提供5000萬經費興建足球和籃球隊員宿舍，目前規劃設計中，最快年底前動土開工，希望提供球員更好的生活環境。

豐田國中球場在設計階段，與工程界、專家、學者及使用者多次討論，採國際賽事認可之球場規格，並採購FIFA認證的人工草皮，較一般草皮更具良好彈性及減震效能，使用期更長，並有保養容易，不易滋生螞蟻、蚊蟲，有效減低後續維護支出等多項優點。未來完工後將申請國際認證，有望成為東部唯一一座符合國際認證的球場，亦可供各級國家代表隊集訓或基層訓練使用，達到訓練場地與國際比賽場地接軌、減低選手場地適應等問題，更有機會擴展我國足球國際能見度，創造球場最大效益。

希望不讓台東的孩子在硬體設備、教育資源上有過多的城鄉差距，也強調學生適才適性的發展，饒慶鈴期望讓孩子從小就有多元學習的機會，例如融入美感及技藝教育、推展學校運動風氣，發揮適性輔導的效能，讓孩子啟發潛能成為更好的自己。饒慶鈴也感謝教育部體育署的大力協助，並期勉所有選手都能珍惜這得來不易的場地，勤加訓練，自我突破，為台東再創佳績。

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