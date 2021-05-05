台灣成地表最危險　法前駐中武官：「事關美國安危」非常重要

▲ 美國海軍飛彈驅逐艦馬侃號通過台灣海峽。（圖／U.S. 7th Fleet）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國雜誌《經濟學人》4月底將台灣形容為「地球上最危險的地方」，開戰將引發災難，警告美中應致力避免。外媒4日報導，曾任法國駐中使館武官的退休將軍沙斐爾（Daniel Schaeffer）對此指出，台灣對美國確實至關重要，一旦被北京收復，將對美國國家安全構成嚴重威脅。

法國軍事專家沙斐爾曾任駐中、駐越南使館軍事參贊，對南海局勢相當了解，日前接受《法廣》訪問，被問及南海及台灣爆發武力衝突的可能性，認為美中雙方都不願發動核武戰爭，若真發生武力衝突，將是使用現代武器的傳統性質戰爭，而地點很可能就是南海及台灣海峽。

沙斐爾分析，不論是為了貿易、經濟或科技發展，北京都必須捍衛其海路安全，因此將持續努力爭奪海上霸權。由於共軍停放海南省三亞的彈道導彈核潛艇（SNLE）欲進入太平洋，須通過巴士海峽，南海對中國來說就顯得格外重要，北京必須保障這條通道萬無一失。

他進一步指出，若台灣落入中國手中，北京便可在台灣的太平洋海岸修建海軍基地，完全改造地理，還可修建核潛艇基地，勢必威脅美國國安，因此美國政府應密切與台灣合作，提供適當軍備，「避免美國人一貫的做法盛氣凌人，因為台灣的安危事關美國的安危，但是，我不知道美國人是否意識到這一點。」