撞殺黃暐瀚母時間軸曝！美髮師喊：純唱歌沒喝酒…警追包廂內真相

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

名嘴黃暐瀚高齡70歲的陳姓母親，5日凌晨3時許獨自外出，不料，過馬路時卻遭方姓美髮師駕駛賓士猛撞，拖行50公尺後身亡。事發當下，方男遭目擊疑似為了影響酒測值，衝進超商內買啤酒喝，警方到場後發現，他酒精濃度高達每公升0.4毫克。稍早方男肇事當晚行蹤曝光，他辯稱自己與友人到KTV歡唱，但沒有喝酒。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方發現，他酒測值高達每公升0.4毫克。（圖／民眾提供，下同）

回顧整起事發經過，黃暐瀚母親5日凌晨3時許疑似肚子餓外出買東西吃，行經台中市南區東興路一段、樹義一巷路口時，慘遭方男所駕駛的賓士車高速撞上，並拖行50公尺遠，當場全身多處骨折、頭部重創，失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

事發後，有民眾目擊，方男第一時間未下車救人，反倒轉身進入後方的超商購買啤酒飲用。警方到場酒測發現，方男酒測值高達每公升0.4毫克，讓外界忍不住懷疑，方男是否想藉由「事故後喝酒」影響酒測值，藉此規避酒駕刑責。方男被警方帶回派出所後，還拒絕夜間偵訊，堅持要等到天亮、委任律師到場後，才願意製作筆錄。

方男進行筆錄時表示，自己4日晚間和友人去台中一處KTV歡唱，待到5日凌晨12時30分左右回家，強調自己在包廂內「沒有喝酒」，為了要看正在裝潢的分店，他凌晨3時許才又出門，表示當時天色昏暗，視線不佳看不到人，肇事後是因太過緊張，才會到超商買酒喝「壓壓驚」，但他拒絕透露與他在KTV歡唱的友人身分，警方目前要調閱附近監視器畫面，追查出入包廂民眾的身分，以釐清全案真相。

▲黃暐瀚接獲母親死訊，急趕赴台中處理後事。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

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