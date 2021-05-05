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社會 社會焦點 保障人權

開賓士撞死婦！美髮師不救人衝超商買酒喝：先壓驚等律師來再說

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市南區東興路一段、樹義一巷口今（5日）凌晨3時許發生一起酒駕車禍，30歲的方姓男子駕駛黑色賓士駛過路口，疑似未注意路況高速撞上70歲的陳姓婦人，還將她拖行約70公尺才停下，導致陳婦重傷，送醫搶救後仍宣告不治。案發後第一時間方男還跑進便利商店買酒後，事後向警方辯稱，肇事前並無飲酒，是因為當下太過緊張，才會想要買酒喝；警方事後經測，方男酒測值高達0.4mg/L，全案依公共危險、過失致死罪送辦。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方實施酒測。（圖／民眾提供）

▲方男肇事後第一時間竟還走進超商買酒喝。（圖／民眾提供）

警方調查，肇事的方男是名美髮師，今凌晨時分駕駛黑色賓士車外出，經過事故路口時，撞上外出覓食的陳姓婦人，由於當下車速相當快、撞擊力道猛烈，右前車頭當場毀損，擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀；而方男在撞到人後還將其拖行了約70公尺後才終於停下，鄰近民眾聽聞巨大撞擊聲響，急忙外出查看，並撥打電話報警。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方實施酒測。（圖／民眾提供）

▲方男酒測值高達0.4mg/L，當場遭警方帶回。（圖／民眾提供）

目擊者向警方指出，方男在肇事後第一時間竟然還走進一旁的便利商店買啤酒喝；事後方被帶回所內酒測，測值高達0.4mg/L；方男辯稱，肇事前並未喝酒，現場光線太過昏暗才會撞到人，車禍發生以後不知道該怎麼辦、太過緊張，他才會走進便利商店買酒喝。

而該名遭撞的陳婦當下即已重傷，經送往醫院搶救後，仍因顱內出血、全身多處骨折而宣告不治死亡。據悉，方男被帶回派出所後還拒絕夜間偵訊，表示要等律師到場陪同，才願進行筆錄，釐清案情。

▼賓士車頭受損嚴重，足見當下撞擊力道相當強大。（圖／民眾提供）

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方表示酒測值會更高。（圖／民眾提供）

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方表示酒測值會更高。（圖／民眾提供）

▲▼台中賓士男酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方表示酒測值會更高。（圖／民眾提供）

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