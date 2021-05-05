快訊／北市成功國宅傳一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

▲北市成功國宅傳出佑確診者足跡。（圖／記者黃靖惠攝）

記者陳家祥／台北報導

華航、諾富特飯店群聚感染擴大！確診者足跡遍佈雙北，引發雙北市民擔憂，外傳有華航機師住在北市成功國宅，一家確診後全被帶走，但指揮中心公布的足跡卻未看到國宅地區。對此，大安區群英里長石忠勝表示，起初大家恐慌是誤以為是案1153，衛福部也沒清楚告知，是經過千辛萬苦調查後才得知是案1102。

成功國宅13棟傳出住有確診華航機師，而當地的里長和居民都是臨時接到通知，才知道有確診者，引發居民不滿，完全不了解相關情形，無法掌握，雖目前已完成全棟大消毒，但仍讓該處的居民十分不滿。

當地居民表示，有傳出華航機師一家四口已隔離，但衛福部不公布造成當地居民的恐慌。石忠勝也說，衛福部稱不讓民眾恐慌，但居民無法掌握，反而人心惶惶，更加混亂。

石忠勝說，查明後才得知，確診者並非案1153，而是在家中居家檢疫病發的案1102確診者，發病後即自行通報相關單位，目前已隔離，並未到處跑，與案1153情形不同。

石忠勝表示，衛福部未告知，就連里長也很難掌握，這次機師染疫的情形衛福部應利用民政局系統掌握機師的動向，還有機師僅3天的居家檢疫期實在太短，搞得當地居民相當緊張。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華說，不能針對個案作說明，但接獲中央指揮中心的通知，就會到相關地點做消毒；至於確診者足跡則是由中央掌握，衛生局無法得知。