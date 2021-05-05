駐印度代表處累計6人確診　1重症患者先至鄰近國家就醫

▲外交部次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，印度新增確診屢創新高，外交部次長田中光5日證實，我駐印度代表處再新增1人確診重症，「肺浸潤有一部分25%」，外交部將使用保險公司的專機，先行載到鄰近國家的大城市就醫。此外，其餘確診的5人中有1人輕症，4人正實施居家隔離，其中2名確診者是外交官、4名是僱員。

立法院外交及國防委員會5日處理110年度僑委會、外交部預算解凍案，邀請田中光、僑委會副委員長徐佳青列席備詢。民進黨立委王定宇質詢時提及，印度在某些地區的醫療已經崩潰，台灣日前已經捐贈製氧機黨相關醫療物資，詢問外交部後續是否還會提供協助。

田中光表示，外交部後續還有第二批、第三批，首批是使用華航貨機，是以貨機訂位的，「很不幸這是最後一班，短期之內華航不再飛印度」，不過未來可能採取幾個方向，第一是使用DHL、第二則是Fedex，當然費用相對高，第三是採用包機，如果體積不是這麼大，也可能採用船運。

王定宇詢問，目前印度疫情嚴重，台灣已啟動貨機運送物資，詢問目前駐印度代表處確診的6人中，有沒有重症患者，或者肺浸潤已經超過50％，以及外交部是否會將重症患者送回台灣治療。

對此，田中光證實，「有一位比較重，下半部，有一部分25%」，外交部現在使用保險公司的專機，會先行載到鄰近國家的大城市就醫，因為距離的關係，小飛機暫時飛不過來。

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