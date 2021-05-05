▲英國變異株增「檢測偽陰性」！台大公衛學者：避社區感染應做3件事。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特事件累計28人染疫、6家庭群聚，機師與飯店員工同住家人均中鏢，部分確診者有社區活動史，社區需觀察到5月17日才能安心。公衛學者指出，若確診者去過的場所沒有發生大規模群聚感染，對社區威脅就很低，而此次家戶感染發生率比去年上升1.4倍，可能與變種病毒有關。

台大公衛流行病學與預防醫學研究所陳秀熙教授今（5）日帶領校友群舉辦「新冠肺炎科學防疫線上直播」，對國際疫情、疫苗施打與華航諾富特群聚事件進行分析。

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陳秀熙指出，變種病毒已竄行全球，加上病毒穿透力高，機師在國外飯店檢疫時，面對環境中新興病毒，很難不被傳染。而機師感染後也有到不同場所，不能排除飯店還有宗教群聚場所還留有少數病毒，但只要做到戴口罩、打疫苗、多次採檢，都能防堵大規模社區感染發生。

▲華航事件已累積28人確診。

「台灣要對病毒保持處變不驚態度。」陳秀熙表示，從全球過去一年半經驗可知，要消滅感染源困難度很高，只能從後端加以防堵，而做血清抗體調查，不是在追究多久前感染，而是要藉此有效地找出接觸者。

公衛學者范僑芸說明，台灣從2020年1月底至今，總共發生33起家戶感染，2020年同住親屬感染率為43%，2021年為58%，若加上最近華航諾富特群聚事件則為60%，等同於上升了1.4倍，可能與變種病毒盛行有關。

目前新冠病毒英國變異株已是全球主流，又以歐洲、北美、大洋洲、亞洲等占比最高。范僑芸舉加拿大為例，在安大略省今年2月出現家戶感染事件中，若指標個案為英國株，相較於非英國株，傳播能力高出1.31倍，無症狀期與症狀前期也分別提升1.91與3.41倍，民眾更該做好個人衛生防護，提高警覺。

▲變種病毒不僅增加檢測為陰性機率，對年輕族群威脅也大增。

而英國變種病毒侵襲年輕族群也是趨勢。范僑芸指出，加拿大後期盛行B.1.1.7英國變異株，年輕族群住院比例增加21%，重症送ICU也增加28%，此次華航事件也有3名中壯年染疫者重症，建議符合公費接種資格者，更該提早施打疫苗因應。

AZ雖然對年輕族群有較強的免疫反應，卻能有效預防英國變異株，蘇格蘭日前公布的第四期上市後監測顯示，接種第一劑28天，可降低94%住院風險，國外第三期臨床實驗也證實，打完2劑疫苗後，能100%預防重症及住院風險。