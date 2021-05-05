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快訊／現在下最大！新北累積88毫米　雨勢趨緩時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（5日）上午近9時在臉書表示，雷雨區域已經脫離，但西北部及北部陸地雨勢仍有被激發，目前雨勢最大，中午過後逐步緩和，遇到大雨務必注意行車安全。根據觀測，今日目前累積雨量以新北市最多達88毫米，台北市22.5毫米、基隆市18毫米。

天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲鋒面今影響台灣。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

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天氣風險公司天氣分析師吳聖宇也在臉書說，鋒面到了，今年第一次看到這種比較明顯的鋒面雨帶並且伴隨閃電訊號的分布；不過，目前來看只有尾端掠過北台灣，很快就會進入東部海面，而且海峽這一側的暖濕空氣不足，台灣東側的暖濕空氣較為明顯，鋒面進入東部海域後對流發展可能更旺盛一點，但是對陸地上的降雨影響就比較小。

▼北北基大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，北部地區（苗栗以北到大台北）今天白天留意降雨，北海岸有局部較大雨勢，晚間之後降雨緩和；東半部尤其花東地區，留意鋒面尾端進入東部海面後對流發展現象，沿岸地區有出現較大雨勢的機會，降雨應該會延續到今晚；苗栗以南的中南部地區比較不受影響，雲量增多但是下雨機會不大，山區午後可能有局部熱對流發展降雨機會，希望能夠多少下一點雨。

天氣風險在臉書提到，進入5、6月的梅雨季節，即使鋒面系統結構弱、移動快，也有機會導致附近中小尺度的對流發展，這種較劇烈的天氣狀況將會越來越常出現，期待雨水的同時也要有防災的準備。

氣象局也對台北市、新北市、基隆市發布「大雨特報」，鋒面影響，易有短時強降雨，今基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼今晨0時至8時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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