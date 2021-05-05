快訊／今年首波有規模雷雨對流胞接近中　「鋒面立夏掃台」防大雨

▲彭啟明提醒，今年第一波較有規模的雷雨對流胞在台灣北方，正逐步接近當中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）是24節氣的「立夏」，代表著夏天的到來，也是今年梅雨季第一道鋒面報到！天氣風險公司總經理彭啟明今晨在臉書提醒，今年第一波較有規模的雷雨對流胞在台灣北方，正逐步接近當中，北部朋友早上出門要留意，希望能帶給桃園、新竹充沛的雨量。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面影響，北部、東半部有比較明顯雨勢，中部、南部山區也有短暫陣雨機率，白天下雨較明顯，晚上剩東半部有點降雨，西半部慢慢轉為較緩和穩定天氣；北部全面性下雨，但東半部累積較多，可能有局部大雨機率。

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▼今晨雷達回波圖顯示，鋒面水氣接近中。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕說，周四、周五天氣相對更穩定一些些，大部分地區多雲到晴，僅東半部有局部降雨；周五鋒面接近，大台北地區有些午後雷陣雨機率。

劉沛滕表示，周六、周日鋒面位於北部海面，距離台灣多遠還不一定，北部有局部降雨機率，中南部多雲到晴，山區午後有短暫雨。

劉沛滕分析，今天這道鋒結構比較好，對流系統較完整，但移動速度快；周末鋒面移動較緩慢、結構較差，且距離比較遠，降雨不是非常多，還可以再觀察。

至於在一周高溫方面，劉沛滕指出，今相對比較舒適，北部、東半部高溫24至26度，中南部30、31度；周四、周五北部接近30度，中南部32度上下；周末北部稍降1、2度，來到28度。