　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今年首波有規模雷雨對流胞接近中　「鋒面立夏掃台」防大雨

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明提醒，今年第一波較有規模的雷雨對流胞在台灣北方，正逐步接近當中。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）是24節氣的「立夏」，代表著夏天的到來，也是今年梅雨季第一道鋒面報到！天氣風險公司總經理彭啟明今晨在臉書提醒，今年第一波較有規模的雷雨對流胞在台灣北方，正逐步接近當中，北部朋友早上出門要留意，希望能帶給桃園、新竹充沛的雨量。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面影響，北部、東半部有比較明顯雨勢，中部、南部山區也有短暫陣雨機率，白天下雨較明顯，晚上剩東半部有點降雨，西半部慢慢轉為較緩和穩定天氣；北部全面性下雨，但東半部累積較多，可能有局部大雨機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨雷達回波圖顯示，鋒面水氣接近中。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周四、周五天氣相對更穩定一些些，大部分地區多雲到晴，僅東半部有局部降雨；周五鋒面接近，大台北地區有些午後雷陣雨機率。

劉沛滕表示，周六、周日鋒面位於北部海面，距離台灣多遠還不一定，北部有局部降雨機率，中南部多雲到晴，山區午後有短暫雨。

劉沛滕分析，今天這道鋒結構比較好，對流系統較完整，但移動速度快；周末鋒面移動較緩慢、結構較差，且距離比較遠，降雨不是非常多，還可以再觀察。

至於在一周高溫方面，劉沛滕指出，今相對比較舒適，北部、東半部高溫24至26度，中南部30、31度；周四、周五北部接近30度，中南部32度上下；周末北部稍降1、2度，來到28度。

ET快訊
快訊／今年首波有規模雷雨對流胞接近中　「鋒面立夏掃台」防大雨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發哥愛店海真私房菜中鏢　老闆娘還原確診機師「包廂用餐」

對流通過中！鄭明典喊期待：今山區降雨機率高　首波梅雨鋒面來了

烏克蘭正妹「在台初體驗」：啊～你在幹嘛！　叫聲大歪樓

快訊／今年首波有規模雷雨對流胞接近中　「鋒面立夏掃台」防大雨

減毒疫苗恐產生「內奸抗體」　醫師神比喻：像警察刪影片不抓壞人

惡搞叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口　「比對姓名」才驚覺出事了

夫妻月薪「相加10萬」積蓄被房貸榨乾　新婚嬌妻：生小孩會很可怕

「立夏」節氣4生肖走金旺運　單身屬龍迎接愛情開花結果

菜鳥4層樓工地報到　聽老鳥一段話…傻眼喊「會死人」馬上辦離職

快訊／水神夜襲「大雨彈」灌入！第一道梅雨鋒面生成掃台　雨區曝光

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

麵包店員誤開發票...80元變80萬 擔心被課稅4萬元！店家：是壓力

發哥愛店海真私房菜中鏢　老闆娘還原確診機師「包廂用餐」

對流通過中！鄭明典喊期待：今山區降雨機率高　首波梅雨鋒面來了

烏克蘭正妹「在台初體驗」：啊～你在幹嘛！　叫聲大歪樓

快訊／今年首波有規模雷雨對流胞接近中　「鋒面立夏掃台」防大雨

減毒疫苗恐產生「內奸抗體」　醫師神比喻：像警察刪影片不抓壞人

惡搞叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口　「比對姓名」才驚覺出事了

夫妻月薪「相加10萬」積蓄被房貸榨乾　新婚嬌妻：生小孩會很可怕

「立夏」節氣4生肖走金旺運　單身屬龍迎接愛情開花結果

菜鳥4層樓工地報到　聽老鳥一段話…傻眼喊「會死人」馬上辦離職

快訊／水神夜襲「大雨彈」灌入！第一道梅雨鋒面生成掃台　雨區曝光

涉詐遠雄2.6億元佣金　昌軒建設總經理200萬交保

電車痴漢「硬挺緊貼」惹錯人！　女揪衣領霸氣嗆：要我給你割了嗎

交往知名AV女優！　36歲男戰了半年崩潰分手：每天3次壓力太大

歐中關係惡化！　歐盟宣布「中止批准」歐中投資協定

憂Fed升息「美股走勢分歧」　那指重挫261點！台積電ADR跌0.50%

發哥愛店海真私房菜中鏢　老闆娘還原確診機師「包廂用餐」

昆凌曝小周周貼心舉動！孩子給我最大動力就是增進自己的可能

對流通過中！鄭明典喊期待：今山區降雨機率高　首波梅雨鋒面來了

妙齡女獨坐11樓窗外！　勇消垂降飛踢失誤「雙雙重心不穩」下場曝

烏克蘭正妹「在台初體驗」：啊～你在幹嘛！　叫聲大歪樓

賓士酒駕！急速直衝飛越分隔島　轎車等紅燈下秒衰被「泰山壓頂」

生活熱門新聞

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

豬農願意「委屈」娶女醫師！他嘆：是真愛

5月5日「立夏」節氣4生肖超旺

夫妻月薪相加10萬積蓄被房貸吸乾　新婚嬌妻：不敢生小孩

飄爛蘋果味＝糖尿病！醫分析「這5種味道」超危險

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

更多熱門

相關新聞

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

雨神來了！對流雲系發展旺盛，4日晚間10時宜蘭、台東2縣已發布「大雨特報」，深夜至5日宜蘭及台東地區有局部大雨發生機率。台灣適逢乾旱，民眾期待這場久違的雨水，中央氣象局氣象局表示，梅雨季第一波鋒面5日將通過，各地雲量增加，馬祖可能有雷雨，中部以北、東半部地區及南部山區也有降雨機會，尤其北東降雨較明顯。

首波梅雨鋒面明雨區更大、更廣

首波梅雨鋒面明雨區更大、更廣

對流雲系旺盛！台東大雨特報

對流雲系旺盛！台東大雨特報

南高屏今午發「36°C高溫特報」

南高屏今午發「36°C高溫特報」

對流胞排排站！　「這種梅雨小鋼炮最有威力易致災」

對流胞排排站！　「這種梅雨小鋼炮最有威力易致災」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局鋒面彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

諾富特爆一般客、居檢者混住　桃市府證實：未獲申請

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

長賜輪日本船東提共同海損　要求長榮分擔損失「公司回應了！」

峮峮錄影淚崩！　媽心疼「一定承受不少壓力」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面