對流通過中！鄭明典喊期待：今山區降雨機率高　首波梅雨鋒面來了

▲今晨雷達回波圖顯示，鋒面水氣接近中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）是今年梅雨季第一道鋒面影響，中央氣象局長鄭明典貼出今晨雷達回波圖表示，回波不弱！一條對流雨帶正通過台灣北部海面！今天山區降雨機率高，期待！

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系挾帶雷雨胞在台灣海峽及北部海面發展，西北部沿海另有零星對流消長，陸地降雨尚不明顯；截至5時本島各地區仍在鋒前暖空氣內，各地區平地低溫皆在21度以上，並非今最低氣溫。

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▼吳德榮說，今晨紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面雲系挾帶雷雨胞在台灣海峽及北部海面發展。（圖／氣象局）







吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今梅雨季首波移動性鋒面通過，鋒面雖不強，但大氣不穩定，有對流發展的條件，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫降雨的機率，局部地區有較大雨勢，北台灣氣溫稍降。

吳德榮說，周四、周五鋒面遠離，各地好轉為多雲時晴，白天暖熱早晚涼，大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨，少部分平地亦有受到影響的機率。



吳德榮提醒，周六梅雨季第二波鋒面掠過，鋒面結構不強，但大氣不穩定度提高，仍有對流被激發的條件，北台灣氣溫稍降；周日各地漸好轉，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨的機率；下周一至下周三鋒面遠離，各地好轉為多雲時晴，白天熱早晚涼，山區午後有局部陣雨的機率。

吳德榮表示，由於這兩波鋒面及午後所激發的對流都是局部短暫性的，其中有多少雨會剛好降在水庫集水區內？則存在科學上的不確定性，已非模式所能模擬，需進一步觀察。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面影響，北部、東半部有比較明顯雨勢，中部、南部山區也有短暫陣雨機率，白天下雨較明顯，晚上剩東半部有點降雨，西半部慢慢轉為較緩和穩定天氣；北部全面性下雨，但東半部累積較多，可能有局部大雨機率。

劉沛滕說，周四、周五天氣相對更穩定一些些，大部分地區多雲到晴，僅東半部有局部降雨；周五鋒面接近，大台北地區有些午後雷陣雨機率。

劉沛滕表示，周六、周日鋒面位於北部海面，距離台灣多遠還不一定，北部有局部降雨機率，中南部多雲到晴，山區午後有短暫雨。