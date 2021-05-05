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快訊／鋒面帶密集閃電！時雨量達62毫米　白天下最大降雨熱區曝

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲鋒面今影響台灣。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今年梅雨季第一道鋒面今天（5日）影響台灣，北台灣許多地區已經下起雨，根據氣象局觀測，新北市石門區時雨量達62毫米。天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，預計北部和東部容易有陣雨或雷雨，桃竹苗和中南部山區則容易有局部短暫陣雨，預計雨勢最明顯的時候在今天白天。

天氣風險在臉書說，鋒面來啦，目前在桃園沿海、北海岸都有閃電訊號，要留意短時強降雨、雷擊，中北部沿岸也開始下起陣雨，大家早上出門時也要記得攜帶雨具。

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氣象局也對台北市、新北市、基隆市發布「大雨特報」，鋒面影響，易有短時強降雨，今基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼最近1小時時雨量。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣風險提到，進入5、6月的梅雨季節，即使鋒面系統結構弱、移動快，也有機會導致附近中小尺度的對流發展，這種較劇烈的天氣狀況將會越來越常出現，期待雨水的同時也要有防災的準備。

賴忠瑋在臉書指出，今鋒面影響台灣，預計北部和東部容易有陣雨或雷雨，桃竹苗和中南部山區則容易有局部短暫陣雨，預計雨勢最明顯的時候在今天白天，晚上就會逐漸趨緩，提醒您出門要記得攜帶雨具，在空曠地區要嚴防雷擊，最起碼聽到悶雷聲要趕快遠離。

賴忠瑋表示，中南部平地今天以多雲到晴天氣為主，除非有些鋒面零散雲系進入，可能會有短暫陣雨之外，多數時間都相對較穩定；中午的高溫除了北部和東部有雨稍涼，僅23到24度之外，中南部仍多有29到30度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋說，今清晨鋒面雲系已經抵達台灣北部海面，不只鋒面前緣有較旺盛的對流雲系發展，也有明顯的閃電訊號出現，預計上午雲系就會逐漸影響苗栗以北和東部的陸地；不過，主要對流較旺盛的區域在北部沿海和東部外海，真正會進來台灣的已經是鋒面較南邊、發展沒有那麼旺盛的部分，因結構相對沒有那麼完整，也導致天氣變化較大，時雨時停，偶有閃電或打雷，越往南邊受影響的程度越小。

賴忠瑋分析，這波鋒面的移動速度也比較快，不會在台灣待太久，預計今天白天是鋒面雲系的主要停留時間，晚上就會東移出海，而且因為影響台灣的是鋒面中後段相對較弱的部分，苗栗以北許多地方可能在入夜前雨勢就會明顯減少，天氣轉穩，東部則還是容易有局部短暫雨；水情方面，因為鋒面的位置偏北，停留時間較短，因此對中南部水庫的進帳可能也相當有限。

賴忠瑋指出，周四、周五台灣再轉偏南風的穩定環境，只有山區有局部午後熱對流發展的機會，全台灣都將再轉為多雲到晴的天氣，溫度也明顯回升；下一波鋒面的接近時間在周末，不過位置更偏北 ，台灣甚至可能不會直接受到鋒面雲系影響，只有鋒前的不穩定環境，讓北部和東北部有局部短暫陣雨，中南部仍然只有山區局部午後熱對流的機會；再下一波鋒面，可能要等到下周三左右，不過時間仍久，變數仍大。

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