幼兒園師做美甲遭貴婦家長嗆「酒店上班」　隔天園長秒約談

記者黃翊婷／綜合報導

一名幼兒園中班老師3日在臉書PO文抱怨，平時上班不會特意打扮，有一次週末和朋友聚餐，順便做了米膚色的美甲，非常低調，沒想到竟然被園長約談，還遭家長指責「老師要有老師的樣子」、「幼兒園不是酒店」，讓她覺得很委屈。這篇文章一公開，引來超過2600名網友按讚，並一面倒留言力挺原PO，「有些家長真的管太多。」

▲原PO做美甲被園長約談，還被家長酸諷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北幼稚園」的PO文中提到，自己是中班幼兒園老師，上班時不會特別打扮，只有假日約會才會稍微用心打扮一下，有一次週末她和朋友相約吃海底撈，等待期間去做了美甲，其實也就是一種顏色的光療，沒有誇張的裝飾，她不想太搶眼，就選了很低調的米膚色。

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原PO無奈地說，後來去上班的時候，孩子們看到她的指甲都說很漂亮、很喜歡，原本打算在一週內卸掉，沒想到隔日就被園長約談，說是有家長認為她太注重打扮、沒心思顧小孩，「我只不過是塗個指甲（油）而已，卻要被指責，指責的媽媽平常還像貴婦一樣光鮮亮麗，怎麼卻要求老師連塗個指甲也要管？是把我們當次等公民嗎？」

原PO越說越委屈，她坦言，這是自己第一次塗指甲油上班，沒有妨礙到別人，孩子們也很高興，卻被家長說成「老師就要有老師的樣子，妳塗指甲油，那下次是不是要穿迷你裙上班，幼兒園不是酒店」，當下真的不知道該說什麼，「難道老師在妳眼裡就這麼不堪嗎？是妳覺得不順眼，還是小孩覺得不順眼？」

文章公開至今，已吸引超過2600名網友按讚，大多數人都選擇力挺原PO，並紛紛留言表示，「我是幼小班老師照樣做（美甲），睫毛也照用」、「有些家長真的管太多，我兒子的學校園長腳上做光療跟立體鑽飾，我只覺得園長愛美這樣而已，不會因此感到不舒服」。