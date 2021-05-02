每週都要洗被子！家長怒轟麻煩「不能統一送洗嗎」　網風向一面倒

▲原PO希望老師能幫忙送洗被子。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「有人跟我一樣，覺得每個禮拜帶被子回家很麻煩嗎？」一名網友發文表示，他實在搞不懂，每個禮拜把睡袋、被子帶回家到底要幹嘛，為何老師不統一送洗呢？這對上班族的他來說，真的很困擾。貼文曝光後，隨即引發熱議，不少網友都回應，「你可以跟老師說這學期棉被我都不要帶回家」、「自己洗比較乾淨吧」。

這名網友在臉書粉專「靠北幼稚園」上發文直呼，「有人跟我一樣，覺得每個禮拜帶被子回家很麻煩嗎？」他自始至終都搞不懂，老師為何不乾脆統一集中，將孩童的被子拿去給別人洗呢？

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原PO坦言，每個禮拜都要把被子帶回家洗，結果到了星期一，他又常常忘記讓孩子帶去，「就算老師打電話來也沒用啊」，因為他人在上班，家裡也沒人能幫忙送去，「一個月洗一次也沒差好嗎？」

▲原PO覺得每週洗被子超麻煩。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園）

原PO接著抱怨，學校常常要他準備樹葉、樹枝等來讓孩子做作業，「真的是增加我們家長的困擾欸」，因為那些作業根本就是要家長做的「回家作業」，真的希望老師不要再增加家長負擔了。

貼文一出，不少網友都留言回應，「其實當初不要生就不會以後造成社會的困擾」、「自己洗比較乾淨吧？送洗怎麼洗的都不知道」、「不要洗、原封不動的週一帶回去，反正老師也不會聞啊」、「作業可以直接表明不要交，但前提孩子就沒有作品喔！你能接受嗎」、「孩子是你的！又不是老師的」、「上班要通勤也很麻煩啊，要不要乾脆住在公司啊」。

此外，也有網友指出，「常常忘記帶被子好像是個人行為吧，忘了帶就睡地板啊」、「到底怎麼有辦法忘記帶睡袋」、「忘記幫孩子帶睡袋還可以都是別人的錯」、「家長自己要克服忘記帶睡袋這件事吧」、「忘記幫孩子帶睡袋真的是您腦袋的問題，怎麼會是老師跟學校的問題呢」。