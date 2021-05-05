連續兩天！男子不想等公車　竟打電話叫救護車：過來載我一下

▲男子聲稱原本要搭公車去驗傷卻沒等到車，所以改叫救護車來載，但他毫髮無傷，後來又拒絕送醫；消防局勤指中心已連續2天接到男子的報案。（圖／翻攝自臉書【爆料公社公開版】）

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名男子於3日、4日晚間於家樂福門口打119求助，聲稱自己需要幫助，「過來載我一下！」當救護人員到場時，他聲稱自己跟家人爭執，被爸爸打傷，原本想坐公車去醫院驗傷，但沒有等到車，因此想改搭救護車前往，但救護人員檢查老半天，發現他根本沒有傷！一旁目擊者拳頭緊握。

據了解，45歲張姓男子3日晚間就曾打電話叫救護車，救護人員發覺他根本沒傷，張男後來又改口說，「我不用你們載了！」拒絕前往醫院，救護人員摸摸鼻子離去。

沒想到4日晚間8點多，張男又打119報案說自己遭家人攻擊，受傷需要送醫，救護人員半信半疑但不敢大意，決定再次出動，衝到現場後，看到男子一臉無辜，又解釋自己原本想搭公車去驗傷的，但沒等到才改叫救護車，救護人員檢查後仍舊沒任何問題，而男子也再次拒絕送醫。

救護人員覺得自己被玩弄，無奈搖頭離去，有民眾目擊過程，拍照PO上臉書專頁【爆料公社公開版】並說，「醫護人員來到現場發現他一點問題都沒有，就問他為什麼要搭救護車？男子說：因為等不到公車，所以想搭救護車...我聽完超想打他的」；轄區警方表示，目前尚未接獲民眾報案。

網友看到PO文紛紛留言撻伐張男的行徑，「那就先打他到骨折再讓他上車」、「板主，你就當一次神龍吧，實現他那小小的願望，揍到可以上車就行了」、「浪費醫療資源」、「林娘卡好大水餃」、「有靈車可以搭」。