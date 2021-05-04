　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彭文正咬蔡英文假博士挨告　律師酸檢察官姓「蔡」嗨翻彭粉

記者羅志華／台北報導

網路節目「政經關不了」主持人彭文正，因質疑總統蔡英文未提出博士論文，長期在節目上批評挨告，北檢依加重誹謗罪起訴；北院4日首度開庭，彭文正不認罪，要檢察官看清楚他查證的內容，律師更反批蔡英文才該認罪誣告，後方旁聽的眾多「彭粉」幾度興奮鼓掌，讓法官數次維持秩序。

檢方控訴，彭文正為刺激網路節目「政經關不了」流量，刻意忽視蔡英文對論文爭議提出的多項證據，仍不斷在節目指蔡英文假博士，依加重誹謗罪起訴。

今日開庭，彭文正首先出招，指他在同一件案子裡，同時收到「起訴」與「不起訴」書，讓他一時間不知該如何答辯，並稱他為查證蔡英文博士論文爭議，1年半期間幾度前往英、美，查證基礎比所有檢察官都要深入，並指出蔡英文的資料矛盾極多，先後出現3份證書、4個題目、5個修業時間，要檢察官好好看清他提出的資料。

▲▼ 彭文正質疑蔡英文假博士挨告出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲彭文正質疑蔡英文假博士挨告，5/4出庭大批彭粉到場聲援，幾度在法庭鼓掌，讓法官頻頻維持秩序 。（圖／記者羅志華攝）

彭文正委任律師表示，蔡英文的論文，在圖書館沒有入館紀錄，也沒有電子檔、書卡，認為她根本沒提出論文，且她1983年5、6月就回台求職、任教，又怎麼可能如她所講在6月提出論文、10月參加口試，強調並不是要爭辯蔡英文證書真偽，而是她論文有沒有完成。

檢察官表示，彭文正於2019年9月4日前，質疑蔡英文博士論文的言論，可理解為相信林環牆教授調查報告的表示，但蔡英文於9月4日、同月23日，以臉書、記者會形式公開相關證據，甚至英國「倫敦政經學院」也證實蔡英文有博士學位，所以才以9月4日為分界，將彭文正的行為做起訴、不起訴區分。

彭文正委任律師一度酸檢察官「姓蔡」（意旨檢察官偏袒總統），又質疑檢方以輕罪起訴，讓他們無法上訴到最高院，讓旁聽的「彭粉」興奮鼓掌，而檢方也不甘示弱，反批律師應協助彭文正了解起訴內容，而不是只有「鼓譟群眾」的本事，雙方庭上激烈交鋒，讓法官頻頻維持群眾秩序，本案將擇期再審。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／抗癌女歌手病逝　享年31歲
洗車場老闆遭亂刀砍殺　肚破腸流慘死宮廟前
她融資進台股遇暴跌「慘虧913萬」　網見超狂下單法：免擔心啦
快訊／新北新海橋驚傳連環車禍！機車、汽車、貨車撞成一團
沈姓台商「確診肺炎」拿假檢驗報告登機　最嚴重下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彭文正咬蔡英文假博士挨告　律師酸檢察官姓「蔡」嗨翻彭粉

洗車場老闆遭亂刀砍殺　肚破腸流慘死宮廟前！地主投案下場曝光

室友傳性暗示簡訊　人妻撂人打死他！姊弟收押又揪出2共犯

「咬警大媽」出庭哀號：我好暈　法警直送輪椅呼叫119急救

婆媽團遇疫情取消越南行！認賠訂金旅行社要多收一倍　法官打臉

快訊／新北新海橋機車、汽車、貨車撞成一團　警消封橋救援

潑蟑5煞逃逸影像曝！北投並排違停遭攔查　案件未通報被放行

沈姓台商「確診肺炎」拿假檢驗報告登機　律師曝最嚴重下場

大江購物中心前連環撞！大貨車追撞休旅車　對向2車也遭波及

騙朋友女兒當花童！基隆男帶到摩鐵2度性侵　被逮急喊：我有人性的

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

彭文正咬蔡英文假博士挨告　律師酸檢察官姓「蔡」嗨翻彭粉

洗車場老闆遭亂刀砍殺　肚破腸流慘死宮廟前！地主投案下場曝光

室友傳性暗示簡訊　人妻撂人打死他！姊弟收押又揪出2共犯

「咬警大媽」出庭哀號：我好暈　法警直送輪椅呼叫119急救

婆媽團遇疫情取消越南行！認賠訂金旅行社要多收一倍　法官打臉

快訊／新北新海橋機車、汽車、貨車撞成一團　警消封橋救援

潑蟑5煞逃逸影像曝！北投並排違停遭攔查　案件未通報被放行

沈姓台商「確診肺炎」拿假檢驗報告登機　律師曝最嚴重下場

大江購物中心前連環撞！大貨車追撞休旅車　對向2車也遭波及

騙朋友女兒當花童！基隆男帶到摩鐵2度性侵　被逮急喊：我有人性的

為防垃圾大戰爆發　台南藍軍力挺環保局垃圾減量透明袋政策

懸缺近半年、台漫CCC風暴未平！文策院院長由KKBOX副董李明哲接任

才被拍到密會珍妮佛洛佩茲…班艾佛列克再爆「私訊正妹網紅」！

桃園楊梅區「秀才步道」環境優美　議員建議整體規劃吸引遊客

母親節限定！LINE推出7組貼圖「限時免費」　一鍵輕鬆領取

聯電遭Kevin D. Meyer等人提集體訴訟案　以300萬美元和解

台東海岸線16米龐然大物傾斜　縣府：富岡漁港新沈箱...功能曝光

快訊／李明蔚病逝享年31歲　罹罕癌9年「擴散到肝」4天前才曝近況

華航股東會就在諾富特「公司回應了！」　群聚風暴擴大提升防疫

彭文正咬蔡英文假博士挨告　律師酸檢察官姓「蔡」嗨翻彭粉

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

潑「上千隻蟑螂」畫面曝！

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

嘉陽高中女學霸畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服

北市警局長餐會遭黑幫手法潑蟑螂示威

中橫3死手機藏密碼！破解排除自殺網站

快訊／台鐵成功站傳出軌！彰化機務段搶修中

情色網站SWAG要復活了！

麻將桌夾死3歲童相驗出爐　父淚崩衝出冰櫃室

即／新北新海橋汽機車撞成一團　警消封橋救援

3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東曝父母壞習慣害命

崔曉菁慘死19年！他被託夢：人名都說了

越女來台就變臉　凌晨「睡衣赤腳」衝上他人車

更多熱門

相關新聞

彭文正巧偽的訟技

彭文正巧偽的訟技

彭文正狀抗法官是基於惡意或法律上之主張欠缺合理依據？由楊岡儒律師為您詳細分析！但先說結論：彭文正恣意以法官為被告，正是「巧偽的訟技！」

綠二代涉黑重創民進黨形象　段宜康怒轟

綠二代涉黑重創民進黨形象　段宜康怒轟

榮獲HFX馬侃獎　蔡英文：民主自由是台灣立足世界的最好獎章

榮獲HFX馬侃獎　蔡英文：民主自由是台灣立足世界的最好獎章

蔡英文獲HFX馬侃獎！史上首次頒給個人

蔡英文獲HFX馬侃獎！史上首次頒給個人

蔡英文獲頒HFX馬侃獎　總統府：屬於台灣人榮耀

蔡英文獲頒HFX馬侃獎　總統府：屬於台灣人榮耀

關鍵字：

彭文正蔡英文博士論文加重誹謗

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

北北桃疫情拉警報！台北市「共11人確診」亮紅燈

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

李千那、是元介「根本沒分手」

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面