彭文正咬蔡英文假博士挨告　律師酸檢察官姓「蔡」嗨翻彭粉

記者羅志華／台北報導

網路節目「政經關不了」主持人彭文正，因質疑總統蔡英文未提出博士論文，長期在節目上批評挨告，北檢依加重誹謗罪起訴；北院4日首度開庭，彭文正不認罪，要檢察官看清楚他查證的內容，律師更反批蔡英文才該認罪誣告，後方旁聽的眾多「彭粉」幾度興奮鼓掌，讓法官數次維持秩序。

檢方控訴，彭文正為刺激網路節目「政經關不了」流量，刻意忽視蔡英文對論文爭議提出的多項證據，仍不斷在節目指蔡英文假博士，依加重誹謗罪起訴。

今日開庭，彭文正首先出招，指他在同一件案子裡，同時收到「起訴」與「不起訴」書，讓他一時間不知該如何答辯，並稱他為查證蔡英文博士論文爭議，1年半期間幾度前往英、美，查證基礎比所有檢察官都要深入，並指出蔡英文的資料矛盾極多，先後出現3份證書、4個題目、5個修業時間，要檢察官好好看清他提出的資料。

▲彭文正質疑蔡英文假博士挨告，5/4出庭大批彭粉到場聲援，幾度在法庭鼓掌，讓法官頻頻維持秩序 。（圖／記者羅志華攝）

彭文正委任律師表示，蔡英文的論文，在圖書館沒有入館紀錄，也沒有電子檔、書卡，認為她根本沒提出論文，且她1983年5、6月就回台求職、任教，又怎麼可能如她所講在6月提出論文、10月參加口試，強調並不是要爭辯蔡英文證書真偽，而是她論文有沒有完成。

檢察官表示，彭文正於2019年9月4日前，質疑蔡英文博士論文的言論，可理解為相信林環牆教授調查報告的表示，但蔡英文於9月4日、同月23日，以臉書、記者會形式公開相關證據，甚至英國「倫敦政經學院」也證實蔡英文有博士學位，所以才以9月4日為分界，將彭文正的行為做起訴、不起訴區分。

彭文正委任律師一度酸檢察官「姓蔡」（意旨檢察官偏袒總統），又質疑檢方以輕罪起訴，讓他們無法上訴到最高院，讓旁聽的「彭粉」興奮鼓掌，而檢方也不甘示弱，反批律師應協助彭文正了解起訴內容，而不是只有「鼓譟群眾」的本事，雙方庭上激烈交鋒，讓法官頻頻維持群眾秩序，本案將擇期再審。

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