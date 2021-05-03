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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營PO影片指控跟趙映光同桌吃飯　徐國勇怒反駁：惡意爆料行為

 

記者陶本和／台北報導

民進黨北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒詐欺，有媒體影射趙家與內政部長徐國勇熟識；而國民黨立院黨團3日更上傳徐國勇與趙映光同桌吃飯的照片。對此，徐國勇晚間透過臉書發文駁斥，「我要嚴正駁斥此種惡意爆料的行為」。

國民黨立院黨團的臉書在3日上傳一段，疑似由民進黨台北市黨部前主委黃慶林掌鏡的影片，影片中有前北市黨部主委黃承國、內政部長徐國勇，以及趙映光等人同桌吃飯。對此，藍營黨團質疑徐國勇並未說明清楚他跟趙家的關係。

對此，徐國勇晚間透過臉書表示，爆料刊登他與黃承國、趙映光等人用餐畫面，並刻意扭曲他受訪的原意，「我多次於媒體採訪時說明，我在93年立委選舉時認識趙文寬，即趙映光的父親、趙介佑祖父」。

「後來趙映光擔任民進黨北市黨部評委，我因黨部活動也認識趙映光」。徐國勇表示，他並不認識涉及販毒的趙映光之子趙介佑。

徐國勇強調，所謂的爆料，故意扭曲，將趙映光寫成「趙家族」，然後又將他説不認識趙介佑，扭曲成為他説不認識趙映光，再以黨部餐會照片做不正當連結，説他明明和趙映光同桌吃飯云云，「我要嚴正駁斥此種惡意爆料的行為」。

▼國民黨立院黨團PO影片指控徐國勇跟趙映光同桌吃飯。（圖／國民黨立院黨團臉書）

▲▼國民黨立院黨團PO影片指控徐國勇跟趙映光同桌吃飯。（圖／國民黨立院黨團臉書）

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