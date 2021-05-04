大江購物中心前連環撞！大貨車追撞休旅車　對向2車也遭波及

▲魏姓大貨車駕駛3日上午行經中壢區中園路二段，突然撞上前方休旅車還波及對向2輛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市魏姓男子3日上午駕駛大貨車行經中壢區中園路二段時，突然撞上同向準備左轉休旅車，還波及對向2輛車，現場一片凌亂，中壢警分局交通分隊員警到場進行酒測時，雙方酒測值均為零，所幸均無人受傷，初步判斷應為大貨車未注意前方狀況且未保持安全距離才衝撞休旅車肇禍，實際肇事原因仍需由警方鑑定釐清。

▲中壢警分局3日上午在中園路二段大江購物中心處理連環車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，這起車禍發生在3日上午11時19分許，26歲的魏姓男子駕駛大貨車由中壢區往大園區方向行駛，行經中原路二段大江購物中心前時，突然失控撞上前方同向準備左轉由32歲張姓男子駕駛的休旅車，因撞擊力強勁，還波及對向的1輛轎車與小貨車，造成廉姓男子駕駛轎車與葉姓男子駕小貨車都受波及毀損。

▲中壢警分局3日上午在中園路二段大江購物中心處理車禍，遭追撞休旅車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局交通中隊小隊長謝光杰指出，員警為魏姓男子與張姓男子進行酒測，雙方酒測值均為零，所幸這起車禍未釀成人員受傷，警方調閱路口監視器畫面研判，應該是大貨車未注意前方路況釀禍，籲請用路人應專心駕駛，注意前方車況保持安全距離，以維持交通安全。

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