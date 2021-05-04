摟老婆拍照！台南鄉親「探出車窗YA」神搶鏡　他笑噴：後面也在比

▲袁先生把環島照片翻出來看，被南部鄉親逗笑。（圖／袁倫建授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

南部鄉親到底多熱情？袁倫建日前在臉書《路上觀察學院》貼文，說他以前帶老婆去單車環島，騎到台南的時候，兩人就在路邊停下拍照紀念，當下並沒有仔細看照片，結果回家一看馬上笑出來，因為一旁車上的路人，還有後方在騎車的騎士看到他在拍照，竟然通通超配合地比YA，超逗趣一幕吸引超過2.4萬人按讚。

袁倫建4月26日貼出照片，文中表示「帶老婆去單車環島，在南部拍了張照片，回家看了才知道大家為什麼說南部鄉親比較熱情……」只見兩人當時在台南的新化老街停下休息，還站在路邊拍照紀念。袁倫建甜蜜地摟著老婆，對著鏡頭露出微笑，乍看之下就是一張很普通的紀念照。

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但往旁邊一看，會發現路過的黑車上，後座乘客竟然拉下車窗，開心探出頭對著鏡頭比YA，笑得比原PO還燦爛。有趣的是，熱情的不只這一位路人，袁倫建透露，他身後還有一組機車騎士也在搶鏡頭，「補充說明……後面騎機車的也在比YA……」

▲南部鄉親搶鏡頭的技能也太強了吧！這樣都能比YA比成功！（圖／袁倫建授權使用）

貼文吸引超過2.4萬人按讚，網友看到照片一秒笑噴，「看這個照片會開心耶」、「這照片的一切都好台灣啊」、「不甘願只是背景XD」、「南部人從不錯過鏡頭」、「你看新化的小孩多熱情」、「很搞笑欸，路人是在YA什麼啊」、「原來偷入鏡這麼可愛」、「這張照片太多資訊了：夫妻恩愛、南部人的熱情、違規檢舉！」

還有眼尖網友跟當地人指出，這張照片應該不是最近拍的，「多久之前的照片？新化分局還在欸！好懷念」、「天啊這張也太懷舊，好多以前的店都還在，好懷念！」對此，袁倫建則是透露，確實不是近期拍攝，而是2008年4月的照片，也笑說「的確是覺得很有趣，也很有紀念意義才po上網分享。」