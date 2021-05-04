快訊／抓到了！雙北警局長餐會潑蟑螂　17歲拍照女躲摩鐵落網

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市臥龍義警中隊3日晚間7時許於中山區餐廳舉辦餐敘，不料席間卻突然闖入兩名黑衣人，手持塑膠袋朝著餐廳櫃台潑「蟑螂雨」，霎時室內空間上千隻蟑螂齊竄，嚇得現場賓客一陣騷動。由於昨夜聚會席間包括雙北警察局局長、以及北市議員都在場，引發外界高度關注。警方事後漏夜展開偵辦，鎖定4男1女涉案，初判嫌犯舉動應非衝著警方而來；稍早警方也率先於泰山一處汽車旅館中尋獲涉案的未成年游姓女嫌（17歲） ，目前正在偵訊進一步釐清犯案動機中。

▲雙北警察局局長出席餐會，席間餐廳遭潑上千隻蟑螂。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，昨夜大安區臥龍義警中隊長於中山區新生北路二段的鉅星匯國際宴會廳二樓舉辦交接典禮餐敘，出席人員包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安、跨黨派的大安文山區議員王欣儀、簡舒培、羅智強、鍾沛君、王閔生等人，現場將近有700人左右。

未料晚間7時許，突有2名年輕男子闖入餐廳2樓，手持塑膠袋朝著櫃檯狂潑「蟑螂雨」，上千隻蟑螂瞬間湧入、遍地爬行亂竄，場面瞬間陷入一片混亂；而2名男子在得手後隨即轉身逃離現場。

由於餐敘現場雙北警察局局長皆在場，且近日警方才爆發松山分局滅證案引發關注，此時北市警局局長陳嘉昌出席的餐敘場合又遭人潑蟑，挑釁意味十分濃厚，外界一度猜測嫌犯可能是衝著警方而來。案發後警方火速成立專案小組，徹夜展開追查，初步掌握涉案嫌犯4男1女身分，研判嫌犯潑蟑舉動應是先前與餐廳發生糾紛，並非是蓄意挑釁公權力；而稍早警方也率先於泰山一處汽車旅館中尋獲涉嫌在本案中把風、拍照的游姓女嫌，當下立即將她逮捕歸案 ，目前正在偵訊進一步釐清犯案動機中；而其他共犯分別往台中、桃園一帶逃竄，警方仍在追緝中。

▼餐廳2樓處地面瞬間布滿上千隻蟑螂，嫌犯得手後隨即轉身逃離現場。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）