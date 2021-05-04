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潮州義交5月起加入3路口防制事故　確保用路人安全

▲潮州義交5月起加入潮警防制事故行列 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州義交5月起加入潮警防制事故行列 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局轄區2020年平均一天發生8.1件交通事故，為有效降低事故發生，確保用路人交通安全，5月起全面納入受專業訓練的義交人員協助交通指揮，期盼結合這股橘色民力共同來降低事故發生率。

▲潮州義交5月起加入潮警防制事故行列 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼潮州義交協勤。

▲潮州義交5月起加入潮警防制事故行列 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

潮州警分局表示，統計2020年轄內共發生2992件交通事故，死傷車禍件數為1645件、一般車損1348建，平均每天約8.1件發生交通事故導，其中又以發生在潮州鎮內佔八成，進一步分析以延平路、朝昇路及太平路為易肇事路段，肇事時段以上下班時段6-8時及18-20時為高峰，為防制交通事故發生，除分析肇事發生原因外，5月起將全面納入受專業訓練的義交人員協助交通指揮。

潮州警方說，縣警局自2月起運用義交民力在屏東市實施，防制事故發生率有明顯下降；潮州義交中隊則於4月底前完成各執勤路口協勤的訓練，即日起分別配置在延平與北門路口、延平與朝昇路口、太平與朝昇路口轄內3大易肇事路口。

平日上下班尖峰時段7-9時及17-19時，協助整理交通秩序，並搭配機動巡邏員警加強各路段違規取締，展開為期3個月的事故防制專案勤務，藉此提高見警率，使民眾有感，減慢行車速度，以達事故防制的目標。

這段期間，交通與治安的維護為警察工作重點；交通執法由警察負責，交通疏導仰賴義交夥伴協助，潮州分局預計每週平均投入義交35人次，每月將約投入140人次，透過手勢指揮及哨音，在有效的紅綠燈秒數內，盡可能讓每個用路人迅速安全通過，除交通整理外，配合護老專案將針對長者或行人過馬路時的引導及協助，期望能有效降低事故發生。

分局長黃國源感謝潮州義交中隊的全力支援，協助警察投入交通疏導工作，期望能讓道路更順暢，行車更安全，並要呼籲駕駛朋友行經路口時，務必減速慢行多禮讓，並配合員警及義交指揮，以確保民眾行車安全，養成路口慢看停觀念，禮讓行人優先通行，營造優質交通環境。

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