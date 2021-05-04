不肖人士潑蟑示威　羅智強：蔡政府執政警紀敗壞

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

雙北市警察局長3日晚間出席700人的義警交接典禮，突然遭2名年輕人持大上千隻蟑螂潑向櫃檯，公然挑釁警界公權力。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，常常接到民眾抱怨，民進黨執政後警察風紀敗壞掃地。

羅智強4日在臉書發文指出，「人不自重，斯召悔矣」，黑幫可以進到警察局砸場，警局上下竟然還想方設法湮滅證據、遮掩護航，而民進黨的高幹偷救護車、吸毒販毒、逃兵逃役，多年來拿著民進黨證橫行霸道，人人皆怒不敢言，竟然還可以囂張的到警察局興師問罪。而松山分局、北投分局之亂還沒平息，昨天的義警聚會、台北警政高層雲集場合，又有不肖人士丟擲千隻蟑螂示威鬧場。

羅智強反問，「台北市的警察，怎麼會這麼被看不起？」不就是因為警紀敗壞、警察尊嚴蕩然無存；警必自侮而後黑道侮之，可惡至極！

羅智強提到，有民眾對告訴他，在馬英九執政的時候，從來不曾發生過這樣囂張離譜的事情，就民進黨執政的時候會。他感嘆，這樣的台灣，善良的老百姓要怎麼活啊，真的很可惡。

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