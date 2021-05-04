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屁孩踢爆巨幕「爸媽找到了」！警方介入曝現況　5腳恐賠78萬

▲▼屁孩手腳並用攻擊銀幕，完全無人出面制止。（圖／翻攝微博）

▲屁孩手腳並用攻擊銀幕，完全無人出面制止。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東東莞一名男童5月1日被家人帶至電影院觀賞電影，但卻在播放片尾字幕時，衝到最前方攻擊大銀幕。攝影機畫面顯示，男童對銀幕進行了5次踢打。有影城人士表示，這幾腳下去，家長大概要賠償18萬人民幣（約新台幣78萬元）！目前，警方通報最新情況。

5月3日，東莞警方通報稱，警員聯繫上涉事兒童的監護人，「警方正積極引導影院和兒童監護人雙方通過法律程序妥善解決問題。」

網友怒炸表示，「往死了罰，忍電影院裡的熊孩子很久了」、「家長要管教好熊孩子啊，等他長大了做了更嚴重的事可不是賠償可以解決的」、「一家人2021的五一真難忘」、「賠也是活該，未成年子女的錯，父母有不可推卸的責任」、「監護人監護不力，那就讓他履行義務，賠到他懷疑人生」。

此前，陸媒報導指出，男童踢踹銀幕的過程都被攝影機拍下，從畫面中可以發現，男童是在播放片尾字幕時衝到最前方，先用雙手用力推了銀幕，接著手腳並用的對著銀幕瘋狂拳打腳踢，過程中完全無人出面制止。

電影院的工作人員表示，當天確實有銀幕遭到破壞，他們在觀眾都離開後才發現，「事情是發生在我們電影院最大的巨幕廳內，受損的銀幕也是我們最大，而且最貴的。」工作人員指出，銀幕的損壞已經影響了放映效果，而且基本上是無法修補的，只能更換整塊幕布，以「杜比全景CGS中國巨幕」的價格，大約是18萬元人民幣。

影院負責人當時表示，還沒有找到當事人，一直在尋找中，後續將會與當事人協商賠償事宜。

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