牠不見了　柯南警一路追屎60米...鴨竂外止步6鵝現蹤

記者吳奕靖／高雄報導

電影五億探長雷洛傳，雷洛被調到沙頭角警署，當時有民眾報案雞被偷了，而雷洛以「丟雞賠豬」要民眾不要報案，不過類似場景發生在高雄內門，一名婦人的鵝被偷了，高雄警方卻是積極偵辦，連屎也成了破案關鍵！警方依照地面的鵝屎痕跡，竟然一路追到鄰居家的鵝寮裡面，雖然這名鄰居辯稱是在路邊發現「走失鵝」帶回家，不過警方還是依照竊盜罪移送。

▲鵝屎成了破案關鍵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

18日下午5點多的時候，員警接獲傅姓婦人報案，表示自己養的飼養的6隻鵝不見了，疑似是被人偷走了，警方不敢大意，所以在傅姓婦人的鵝寮周邊找尋，就在路面上發現「線索」，原來路上有「鵝屎」殘跡，而且有趣的是，一路就到了60公尺外的鄰居家裡頭的鴨寮「消失」，所以員警陪同傅姓婦人進入查找，果然發現6隻鵝，傅姓婦人當場喊：我的鵝！

▲旗山員警一路追著屎跑，果然發現鵝的蹤影 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警為了慎重起見，詢問傅姓婦人說為何這麼肯定是自己的鵝，這時候傅姓婦人拿出手機裡頭的照片強調，因為鵝長得都很類似，但是顏色、紋路都還是有點差異，所以她習慣會替鵝拍照，確定是自家的鵝，雖然鄰居表示鵝是在路邊走，以為是「走失」的鵝，才帶回家裡頭飼養，不過警方還是將他以「竊盜罪」函送法辦。

▲旗山員警一路追著屎跑，果然發現鵝的蹤影 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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