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台北警局長交手機原因曝光！監視器還原未上報「署長不忍了」

▲台北市警局長陳嘉昌2日率前松山分局長林志誠等警官公開中崙所遭闖入當天駐地監視器。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警局長陳嘉昌2日率前松山分局長林志誠等警官公開當天駐地監視器。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

四海幫幫眾4月16日凌晨闖入松山警分局中崙派出所砸毀警用電腦引發政治風暴！警政署4月29日傍晚發布聲明，希望台北市警局長陳嘉昌主動交出手機供鑑識並接受測謊釐清整起案情，創下台灣治安史上首例署長「打臉」首都警局長實例。儘管陳嘉昌隔天偕松山前分局長林志誠主動赴地檢署說明，暫被列為證人身分，並雙雙交出手機接受調查，但風暴仍持續延燒。

其中關鍵原因在於，原來市警局刑大科偵隊早在4月25日就修復遭格式化的硬碟並還原監視器影像檔案，但製作鑑定報告書直到26日下午才完成。之後，市警局督察系統立刻派員到松山警分局，在27日凌晨陸續約談遭拔官的前中崙所長許書桓、副所長顏敏森，當天訊後就將2人以縱放人犯、滅證罪嫌函送法辦。

不過，事情直到市警局長陳嘉昌27日早上在市議會接受質詢時，才坦承監視器遭人為格式化，並還原檔案情事。同一時間，包含台北市長柯文哲、警政署長陳家欽都尚未接獲到市警局的督導調查報告，也難怪警政署長震怒。

把時間往前推5天，該案22日曝光首日，內政部長徐國勇與陳家欽赴立法院備詢，就曾遭立委輪番炮火猛攻。當時徐國勇更指示台北市警方「把它調查清楚，該怎麼處理就怎麼處理」，希望松山警方公開說明案情。

萬萬沒想到的是，後續警方接連上演「監視器停電沒錄」、「民眾憤怒不小心碰到電腦」、「有誠意寫悔過書」、「教官、黑幫握手大和解」等戲碼，而且台北市警局包含松山警高層仍執意說謊遮掩案情，讓看在眼裡的署長陳家欽相當不高興。

知情警官透露，陳嘉昌4月29日曾親赴警政署說明松山中崙所案情，並向警政署長陳家欽表達倦勤之意，考慮提早退休，但警政署基於尊重地方自治法相關規定及台北市長警政人事權，若中崙所案情向上延燒，市府懲處陳嘉昌後，希望他自行提出提前退休申請。

事發至此，市警局2日下午公布還原的駐地監視器，直接打臉前松山分局長林志誠的滿口謊言，因為駐地監視器25日就已還原，卻直到27日陳嘉昌在市議會坦承後才曝光，才會讓警政署高層滿腹疑惑，更有署長29日下令希望陳嘉昌、林志誠交出手機、接受測謊的大動作。

目前除了涉案10名黑衣人遭函送法辦外，前中崙所所長、副所長、巡佐也都遭函送法辦，市警局長陳嘉昌、前分局長林志誠也遭檢察官列同案證人，黑衣人砸所風暴是否到此為止有待後續觀察。

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