沈姓台商確診「偷搭長榮返台」　網怒：直接在海關火化

圖文／CTWANT

一名在5月1日泰國確診新冠肺炎的沈姓台商，竟不顧傳染病毒的風險，前（2日）偷偷搭乘長榮航空班機返台，入境我國時因出現症狀而住院治療。此事曝光後引起全民譁然，長榮空服員更是在群組大罵沈男實在是太自私了！

▲沈姓台商在確診隔天，就搭乘長榮航空BR212班機抵台。（圖／長榮航空臉書）

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中華民國駐泰代表處證實此事，說明5月1日開始就一直聯絡不上沈男，後來才發現他偷偷搭乘長榮航空BR212班機返台，故呼籲這段期間曾和沈男接觸的人一定要立刻隔離、採檢。在航班上坐在沈男前、後兩排不知情的乘客，全部都包含在內。

▲駐泰代表處透過臉書證實，一名在泰國確診的台商偷偷返台。（圖／翻攝駐泰代表處臉書）

沈男雖持3日內陰性證明搭機，但他在5月1日已確診，卻不顧自身及他人安全隱瞞確診事實而返台，下機時還向海關通報自己有發燒情況，讓機組空服員和所有該班機著乘客人人自危。長榮機組員群組成員對此相當不滿，而從群組內的沈男照片看出，他的年紀大約約60歲；有成員發言認為沈男根本不顧他人死活，也有網友激動大罵「可以在海關直接火化嗎？」

▲網友氣憤大罵。（圖／翻攝臉書網友留言）

駐泰代表處表示，國人若在海外確診，可依《境外確診嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)國人專案返國就醫作業原則》返國，條件為發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解，或是距發病日已達10天，且取得2次呼吸道檢體檢驗SARS-CoV-2陰性證明（須間隔至少24小時採檢）。

還有一種方式，是依《嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情期間國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫申請作業原則》，若國外當地醫療資源匱乏，有返國就醫需求時，在考量人道因素，且於返國航程有適當防護措施之前提下，得委請國際醫療轉送機構、航空公司或國內收治醫院，向指揮中心提出專案申請返國就醫。

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