蟑螂襲擊雙北警局長餐會　他怒轟：誰縱容黑道？民進黨說清楚！

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂，雙北警察局長都在場。（圖／讀者提供）

記者徐政璿／台北報導

大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁皆在場，席間突然有2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯，引起社會熱議。對此，前立委陳學聖表示，蟑螂都敢爬上警察頭上橫行，是誰縱容了這種惡劣情事滋延泛濫，民進黨是該好好說個明白！

台北市中山區鉅星匯國際宴會廳昨（3）日舉辦警界餐敘，包括雙北市警局長在內共有近700人出席，有2名黑衣人跑到2樓櫃台處，潑灑2大包活蟑螂鬧事逃逸。中山分局、台北市刑大及刑事局幹員成立專案小組，目前已掌握4男1女犯嫌身分，正追查到案中。

陳學聖4日上午在臉書表示，讀歷史，向來都知道前線岳飛都是被後方朝臣秦檜所害。現承平時期，連義警交接，雙北警局長在座，蟑螂都敢爬上警察頭上橫行，真是讓人汗顏、感慨，是誰縱容了這種惡劣情事滋延泛濫，民進黨是該好好說個明白。

陳學聖也砲轟總統府國策顧問黃承國，他表示，很多人可能不知道，黃承國曾經20多年前選過文山區指南里里長，但差一點點，沒到，結果里長沒作成，現變成了國策顧問，是什麼樣的沃土，讓黃承國「差一點被里長耽誤」的仕途，有了這麼大的轉變，民進黨真應該好好說個清楚。

陳學聖說，黃承國說自己年少草莽、不經事，不是黑道，但來自江湖。就套用「江湖」這兩個字，他早年在新聞界就知道，警察怕記者，記者怕黑道，黑道怕警察，這就是社會事，這就是共生，這就是江湖，是誰越界，壞了這行規，讓警察灰頭土臉，不要把壓力都壓在基層。