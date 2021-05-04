國民黨轟蔡政府「31萬劑AZ疫苗僅5萬人打」　應儘速進口其他疫苗

▲行政院長蘇貞昌接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）

記者徐政璿／台北報導

華航機師與諾富特飯店染疫事件擴大，國民黨4日表示，台灣疫苗施打率幾乎在世界各國墊底；國人對AZ疫苗仍有疑慮，政府應儘速進口其他疫苗，並建議即刻推動疫苗接種假，以提高施打疫苗的誘因，不要讓台灣的防疫成績輸在下半場。

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，國民黨文傳會主委王育敏表示，防疫指揮中心在此事件有3點漏洞，包括機師等因工作常出國第一線人員未做好防疫規劃、指揮中心應變遲緩，未聽從專業意見、以及中央與地方均未落實防疫旅館防護管理等。

王育敏說，面對各方建言，指揮中心應虛心檢討，母親節即將到來，各地多有活動，指揮中心應更積極、儘速補破網，守住台灣得來不易的防疫成果。

王育敏批評，依據各國每百人接種疫苗劑數排行，以色列為121.2，領先全球，台灣則低至0.3，落後全球平均的14.2。台灣3月初及4月初分別有兩批AZ疫苗抵達，共約31萬劑，施打迄至5月1日統計，僅有5萬7000多人完成第一劑接種，要達到醫界認定群體免疫的6成施打率以上，不知道要等到何時。

王育敏指出，國人對在國外傳出血栓案例的AZ疫苗仍有相當疑慮，政府應儘速進口其他疫苗供國人選擇；先前衛福部長陳時中信誓旦旦強調，還有莫德納與BNT疫苗可選擇，近日卻都閃爍其辭，甚至直言BNT「已破局」，是否代表短期內無望取得其他疫苗，指揮中心應向國人說明。

王育敏說，政府缺乏其他推動鼓勵群眾參與接種的措施，也是疫苗接種率偏低的原因，政府應即刻推動疫苗接種假，並建議對必須請假接種的民眾研擬酌予補貼，以提高施打疫苗的誘因，不要讓台灣的防疫成績輸在下半場。