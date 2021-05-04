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榮獲HFX馬侃獎　蔡英文：民主自由是台灣立足世界的最好獎章

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文 。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

北美最大安全論壇「哈利法克斯論壇」（HFX）4日宣佈，頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給總統蔡英文；這也是馬侃獎創立以來，首次頒發給個人。對此，總統蔡英文表示，很榮幸獲頒獎章，這份榮耀歸於全台灣人民！

馬侃公共事務領袖獎章（John McCain Prize for Leadership in Public Service）是以已故的美國聯邦參議員馬侃（John McCain）為名。總統府發言人張惇涵指出，蔡英文2016年率團訪問華府時，曾會晤馬侃；馬侃也曾在2016年6月率團訪問台灣，蔡英文也在府內接見訪團。

對於獲獎，蔡英文4日在臉書表示，謝謝哈利法克斯論壇宣布她為「馬侃公共事務領袖獎章」的年度得主，獲獎並不是代表個人，這是屬於全體台灣人民的榮耀。

蔡英文指出，已故的馬侃參議員，是美國受到景仰的政治家，一生都在為民主自由奮鬥，並為了提升台灣的安全而努力不懈，馬侃參議員是她的老朋友，也是台灣的好朋友，這個獎項，是國際社會對台灣民主的重要肯定。

蔡英文強調，團結的台灣，必將堅定守護民主、持續做好防疫，成為有能力貢獻全世界的良善力量，「我們將會一再證明：民主和自由，就是台灣立足世界的最好獎章！」

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