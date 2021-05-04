「中央地方是一體的！」陳嘉昌餐會被砸蟑螂　陳家欽傳簡訊關心

▲北市警察局長陳嘉昌。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北市警界接連發生爭議事件，外傳警政署長陳家欽對此相當不滿，有意撤換北市警察局長陳嘉昌，然而陳嘉昌日前卻將手機交給刑事局調閱通聯記錄，做法讓外界質疑內鬥。面對警界爆發「雙陳對決」期間，結果陳嘉昌3日出席的餐敘被砸蟑螂，外界關注陳家欽是否有來關心？陳嘉昌坦言，對方有傳簡訊關心，中央地方都是一體的。

這起餐廳櫃檯遭砸千隻蟑螂的事發地點，位於台北市中山區新生北路二段28號的鉅星匯國際宴會廳二樓，當時在現場出席餐會的人員，包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安、跨黨派的大安文山區議員王欣儀、簡舒培、羅智強、鍾沛君、王閔生等人，整個現場將近有700人左右。

針對這起事件，陳嘉昌4日於台北市政府出席晨會時受訪表示，自己已經向台北市長柯文哲報告過了，柯文哲希望他們盡快把歹徒抓到，依法嚴辦。由於犯案人士在現場丟躑的蟑螂體積較小，應該是類似水族館養魚的蟑螂，不過不只在水族館，網路上也能買到，這些都是清查的範圍。

關於未來有無可能加強戒備？陳嘉昌表示，只要預先知道有這種可能性，一定會加強戒備，若發生也會全力偵辦，他一定要維護治安、激勵同仁士氣，3日專案小組整晚沒睡，刑事警察局也有做支援，跟他們整晚在一起，「我想警察是一體的，不論中央地方都一體的，我們會合作。」

最後，關於警政署長陳家欽有無關心此事？陳嘉昌說，對方有傳簡訊給他，有關心此案。