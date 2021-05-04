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全台中獎！梅雨季首道移動性鋒面周三到　「連下3天」地區曝

▲▼下雨,雨天,天氣,行人,路人,雷陣雨,梅雨,降雨。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾周三外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，「梅雨季」第一波移動性鋒面周三通過，鋒面結構不強，但帶來不穩定大氣，配合午後的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨的機率，南部地區亦有局部短暫降雨的機率；周六梅雨季第二波移動性鋒面通過，鋒面結構雖不強，配合不穩定的大氣，仍有對流被激發的機率。

中央氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（4日）是天氣稍微比較好的一天，各地多雲到晴，東半部有些雨，近中午各地山區有局部短暫陣雨；周三鋒面影響，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫陣雨，其他地區雲量較多；周四、週五鋒面尾巴影響東半部，有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

趙竑說，周六、周日另一道鋒面在北部海面通過，沒壓到台灣本島，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雨；下周一東半部有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

至於未來一周溫度，趙竑表示，今西半部31至33度；周三雲量增多、各地易有雨，降2、3度；周四、周五每天回升1、2度；周六、周日又降2、3度；下周一天氣好轉，又回升2、3度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地雲層將逐漸減少，白天暖熱、早晚仍偏涼，東半部水氣多、有局部雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨的機率。

▼今東半部易有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，周三梅雨季第一波移動性鋒面通過，鋒面結構不強，但帶來不穩定大氣，配合午後的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨的機率，南部地區亦有局部短暫降雨的機率，北台灣氣溫稍降；周四、周五鋒面遠離，各地好轉為多雲時晴，白天暖熱早晚涼，大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨的機率。

吳德榮分析，周六梅雨季第二波移動性鋒面通過，鋒面結構雖不強，配合不穩定的大氣，仍有對流被激發的機率，北台灣氣溫稍降；周日各地漸好轉，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨的機率；下周一、下周二鋒面遠離，各地好轉為多雲時晴，白天熱早晚涼，山區午後有局部陣雨的機率。

吳德說，由於這兩波鋒面及午後所激發的對流都是局部短暫性的，其中有多少是發生在水庫集水區？能有多少貢獻？則存在科學上的不確定性，需進一步觀察。

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