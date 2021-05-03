雲圖上驚見西半部滿滿回波　「雨就是下不來」鄭明典解答原因

▲氣象局雷達回波圖，西半部有滿滿回波，但是幾無累積雨量。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局今日的雷達回波圖，上頭有著滿滿回波，但實際上西半部雨卻下沒幾滴，究竟雨去哪了？氣象局長鄭明典今（3）日解釋，分析回波垂直結構，大部分屬於中高雲，雨還是掉不到地面，西半部雖有些雨跡報告，但是幾無累積雨量。

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▲一早在台灣西南邊發起的對流胞，帶動起台灣附近旺盛的水氣，但就是散散的，無法化成雨滴落下來。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

氣象達人彭啟明也感嘆「雨，就是下不來」，一早在台灣西南邊發起的對流胞，帶動起台灣附近旺盛的水氣，可惜雲量很多，回波也不少，但就是散散的，無法化成雨滴落下來。

▲西半部雖有些雨跡報告，但是幾無累積雨量。（圖／中央氣象局）

不少中南部網友回報當地的雨況，「台南只是毛毛雨」、「台中剛剛有滴幾滴」、「噴了幾滴就沒了」、「有滴幾滴，地有濕，證明有來過了」、「滿滿回波有被騙到」。

氣象局表示，今天西南側海面中層水氣移入，各地雲量偏多，中南部地區易有降雨，以小雨或飄雨為主，北部地區為多雲的天氣，東半部有局部短暫陣雨並有局部較大雨勢。

明天水氣減少，環境風場轉東南至偏南風，東半部雖仍有局部短暫雨，但雨區和雨量都會減少，西半部山區午後陣雨範圍則會縮小，平地大多為多雲到晴。

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