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鋒面「降雨要多一點」關鍵曝！周三接近全台有獎　周末再變天

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明說，目前在中國南方正有道鋒面雲系發展中，有看到很旺盛的對流嗎？（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（4日）表示，鋒面周三接近台灣時，可能就顯著弱化掉，天氣稍不穩定，中部以北雨勢略多，中南部有陣雨或午後對流降雨；除非有中小尺度對流系統突然發展起來，不然這波降雨可能不多。

彭啟明在臉書說，目前在中國南方貴州、湖南到江西這附近，正有道滯留鋒面發展，閃電對流相當旺盛，這非常像是典型的梅雨滯留鋒面的態勢，在南北風冷暖空氣對峙的不穩定溫床下，有中小尺度的對流系統發展起來，延伸將近1000公里，這將對當地造成嚴重的劇烈降雨，當地已發布大暴雨警戒，周一到今天一天會有下超過100毫米的可能。

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彭啟明指出，但這波鋒面接近到台灣的時候，將會顯著減弱，周三白天開始，中部以北及東半部會逐漸有些雨勢，但不會太多，中南部則可能有零星陣雨，或是山區被激發的午後熱對流，但這都要看周三午後發展情形；而鋒面接近，中部以北及東半部溫度會略降2、3度，略涼一點，高溫約27-28度，中南部差異不大。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，這波鋒面移動很快，掠過台灣後，周四、周五顯著回溫轉晴；周六、周日又有波鋒面接近，這波尚未成形，只在電腦的預測模型當中，仍有變動調整空間，例如時間點及影響程度，可能等到周四來看會比較合適一些。

彭啟明分析，目前趨勢上，周六、周日這波鋒面和周三這波很像，接近台灣時結構顯著轉差，也仍是以中部及東半部有短暫陣雨，中南部有午後熱對流發展，並不是很旺盛；母親節周末的天氣，戶外的活動可能要稍微費心安排。

彭啟明說，這波鋒面在周末接近，下周一到下周三會有幾天回溫晴朗；但下周四又有波鋒面接近，這波滯留時間會略久一點，稍微像一點傳統梅雨鋒面的態勢，但依舊結構沒有太好，仍需要滾動觀察，短期的天氣預測上，的確未來這兩周都還沒有顯著較大規模降雨的時機點。

▼民眾周三外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

彭啟明指出，而較長期的預測來看，有利於梅雨鋒面在台灣發展的條件仍持續往後延，可能是5月底到6月初才開始，但整體梅雨影響的結構不算好，仍是維持降雨偏少的機會，這時候就要靠梅雨鋒面內，很不穩定發展的中小尺度對流系統，目前這機制是短期間的天氣尺度，和幾周以上的預測不同，也請您要有所準備，做最壞情境的打算。

中央氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周三鋒面影響，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫陣雨，其他地區雲量較多；周四、週五鋒面尾巴影響東半部，有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

趙竑說，周六、周日另一道鋒面在北部海面通過，沒壓到台灣本島，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雨；下周一東半部有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

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