孟加拉再傳船難！　「快艇碰撞砂石船」至少26人喪命

▲ 這起事件至少造成26人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社孟加拉首都達卡3日綜合外電報導

孟加拉警方表示，兩艘船隻今天在中部一條河中發生碰撞，釀成至少26人喪命的慘劇。孟加拉境內河道錯綜複雜，水上事故時有所聞。

當地警察局長霍森（Miraz Hossain）向法新社表示：「我們已救起5人，並打撈起25具遺體。」路透社報導至少有26人罹難。

一艘滿載至少30名乘客的快艇和一艘砂石運輸船在城鎮希布恰爾（Shibchar）附近的巴德馬河（Padma River）中發生碰撞。

另一名員警表示，有更多民眾據報失蹤，消防人員和當地民眾持續救援行動。

孟加拉為一三角洲國家，境內數以百條計河流交錯縱橫，水上事故屢見不鮮。

專家將事故矛頭指向疏於維護、造船廠安全標準鬆散，以及許多發生船難的船隻都過度擁擠。

砂石運輸船在水中沉得很低，在波浪起伏的情況下可能難以看見，特別是在光線不足的情況下。

今年4月初，一艘載有約50名乘客的滿載渡輪與一艘較大的貨輪相撞，造成逾30人喪命；這些乘客當時是為了趕在當地實施防疫封鎖措施前從中部城市納瑞陽甘吉（Narayanganj）返鄉，才登上這條死亡之船。

去年6月，一艘渡輪在達卡（Dhaka）遭另一艘渡輪從後方撞上，隨即沉沒，至少32人罹難。

2015年2月，一艘過度擁擠的船隻與貨船相撞，至少78人淪為波臣。（譯者：李佩珊／核稿：劉淑琴）