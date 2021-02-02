洛興雅人狂賀！翁山蘇姬遭緬軍拘捕　難民營開心辦「慶祝禱告」

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬遭軍方逮捕。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

緬甸軍方1日發動政變，強制逮捕實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與其他執政黨要員。根據《法新社》報導，受軍事迫害的洛興雅難民反而拍手叫好，認為軍方是在「伸張正義」。流亡在孟加拉難民營的穆斯林甚至舉行特別禱告，慶祝「罪人」翁山蘇姬被捕。

近74萬名洛興雅穆斯林在2017年8月遭緬甸軍方血腥鎮壓，被迫逃離家鄉到鄰國孟加拉。時任領導人翁山蘇姬作為諾貝爾和平獎得主，卻默許種族清洗，甚至在2019年國際刑事法庭上為軍方辯護。

目前孟加拉各大難民營的容納人數共計超過100萬；庫圖帕隆（Kutupalong）難民營領袖烏拉（Farid Ullah）表示，「她（翁山蘇姬）是我們一痛苦背後的原因，我們為什麼不慶祝呢？」

▲根據緬甸法律，洛興雅人無法取得緬甸公民身分，無法遷徙也不能持有土地。（圖／路透）

巴魯哈利難民營（Balukhali camp）領導人尤瑟夫（Mohammad Yusuf）控訴，「翁山蘇姬曾是我們最後的希望。但她卻無視我們的困境，反而支持對洛興雅人的種族滅絕。」

納亞帕拉難民營（Nayapara camp）領袖加利布（Mirza Ghalib）提到，當天營內穆斯林還舉行特別禱告，恭賀翁山蘇姬被逮捕，「如果營地當局允許的話，你就會看到成千上萬洛興雅人上街慶祝遊行。」

▲流亡孟加拉的洛興雅難民人數逾百萬，大多數住在生活條件惡劣的環境中。（圖／路透）



隨著緬甸軍方全面掌控政局，洛興雅人可能有重返緬甸的希望。洛興雅學生會發言人指出，「軍政府與民選政府不同，他們需要國際支持來維繫政權。我希望他們能因此關注洛興雅議題，減少國際壓力。」

超過百萬洛興雅難民滯留孟加拉，為當地帶來巨大的壓力與問題。孟加拉當局也表示，正在監控緬孟長達270公里的邊界，嚴防大量洛興雅難民湧入。儘管孟加拉與緬甸已達成難民遣返協定，但目前仍沒有執行任何動作，讓當地政府忍不住呼籲緬甸要「認真加快遣返」。

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