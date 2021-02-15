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6年CCR綠了！遭嗆「他床上功夫更強」可拍片佐證　男氣炸勒斃女友

▲▼情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名在新加坡工作的孟加拉男子被交往六年的女友劈腿，一氣之下將她殺害。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

一場浪漫的異國邂逅，演變成殘忍情殺。孟加拉31歲男子薩利姆（Ahmed Salim）與34歲的印尼女傭蘇拉塔（ Nurhidayati Wartono Surata ）在新加坡相識相戀，卻發現她劈腿新男友阿布（Hanifa Mohammad Abu），甚至親口承認阿布在床上表現更強，還說可以拍影片佐證，氣得薩利姆當場勒死交往6年的女友。

根據新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，孟加拉籍油漆工薩利姆與印尼籍女傭蘇拉塔2012年5月偶然相遇後陷入熱戀，當時他們隔周日都會見面，也定期發生性關係，2017年11月兩人約定好要在隔年年底結為夫妻，然而，薩利姆卻發現蘇拉塔有了新男友，「她多次欺騙了我，但我總是一次次地去找她，因為我愛她。」

據檢方說法，2018年12月30日晚間兩人在飯店發生性關係之後，薩利姆先是用毛巾勒死蘇拉塔，再拿繩子在她脖子上束緊打結，並將她的頭左右強扭，偷走死者貴重物品後，隨即逃亡。隔日上午，飯店人員發現蘇拉塔陳屍房間，後來她被證實死於窒息與頸椎受傷。薩利姆供稱，自己從沒想過殺了蘇拉塔，是她說的話太傷人。

薩利姆表示，蘇拉塔死亡當晚坦承確實有和阿布交往，也有過性關係。接著，蘇拉塔出言羞辱薩利姆，「他比你好多了，不只在床上比你強，經濟上也比你強，如果你不信，我們可以拍影片，再傳給你看。」薩利姆還指控，蘇拉塔以粗話辱罵他的母親，讓他忍不住搧了她一巴掌，導致蘇拉塔更加生氣，毫無復合可能。

然而，法官卻認為，薩利姆不僅在前往飯店之前就將作案用的繩子放進褲子口袋，事前清理了銀行帳戶，兩人爭吵的細節也是在事發後一年半後向心理醫師透露的，應是早有預謀，若當天無法重修舊好便打算殺害女友，因此於2020年12月14日判處薩利姆死刑。

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